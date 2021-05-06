融資減肥、新台幣走升 台股短線具持續反彈機會

台股經過多天修正後，今（6）日早盤在電子股止穩，傳產股維持強勢下，指數出現跌深反彈，雖盤中在賣壓湧現下，出現回檔整理，不過，尾盤在逢低買盤介入下，終場指數上漲150點，收在16,994點，成交量能逾4,900億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美元指數近期出現跌深反彈，亞幣則多為漲多回檔整理，但目前美元仍未反彈至月線之上，亞幣仍守穩在季線之上，新台幣本周也維持在28元整數關卡，代表整體匯率仍對台股後市有利，後續持續觀察美元是否能有效站穩月線。

法人態度上，外資近期在現貨市場維持賣超，期貨未平倉空單持續維持在高檔，目前空單維持在3萬口之上，本土投信集中市場4月中旬以來持續減碼，只有政府基金近期在集中市場回檔出現加碼，顯示整體法人對於台股中性偏空。

資券變化上，融資持續出現大減，本周的減少幅度算是今年單周最多的，融券近期出現增加，顯示散戶近期偏保守，因此近期雖然法人態度仍保守，但大盤在融資減肥以及台幣維持升值下，短線具備反彈機會。

分析師表示，大盤本波高點17,709點，回檔到近期最低點16,643點來看，4月下旬以來指數回檔超過千點，在回檔過程中，K線連續收黑的次數比收紅多，顯示大盤仍維持弱勢，另外，中小型股的櫃買市場指數在昨日失守季線支撐，今日季線能無法收復，後續是否能站回也是近期觀察重點。

另外，大盤今日就算是上漲，但下跌家數仍舊大於上漲家數，因此，短線仍需觀察波段16,647低點是否會被跌破，若無法守穩，不排除台股後續仍將有回檔整理可能。