快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

融資減肥、新台幣走升 台股短線具持續反彈機會

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台股6日早盤在電子股止穩，傳產股維持強勢下，指數出現跌深反彈，雖盤中在賣壓湧現下，出現回檔整理，不過，尾盤在逢低買盤介入下，終場指數上漲150點，收在16,994點，成交量能逾4,900億元。 本報系資料庫
台股6日早盤在電子股止穩，傳產股維持強勢下，指數出現跌深反彈，雖盤中在賣壓湧現下，出現回檔整理，不過，尾盤在逢低買盤介入下，終場指數上漲150點，收在16,994點，成交量能逾4,900億元。 本報系資料庫

台股經過多天修正後，今（6）日早盤在電子股止穩，傳產股維持強勢下，指數出現跌深反彈，雖盤中在賣壓湧現下，出現回檔整理，不過，尾盤在逢低買盤介入下，終場指數上漲150點，收在16,994點，成交量能逾4,900億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美元指數近期出現跌深反彈，亞幣則多為漲多回檔整理，但目前美元仍未反彈至月線之上，亞幣仍守穩在季線之上，新台幣本周也維持在28元整數關卡，代表整體匯率仍對台股後市有利，後續持續觀察美元是否能有效站穩月線。

法人態度上，外資近期在現貨市場維持賣超，期貨未平倉空單持續維持在高檔，目前空單維持在3萬口之上，本土投信集中市場4月中旬以來持續減碼，只有政府基金近期在集中市場回檔出現加碼，顯示整體法人對於台股中性偏空。

資券變化上，融資持續出現大減，本周的減少幅度算是今年單周最多的，融券近期出現增加，顯示散戶近期偏保守，因此近期雖然法人態度仍保守，但大盤在融資減肥以及台幣維持升值下，短線具備反彈機會。

分析師表示，大盤本波高點17,709點，回檔到近期最低點16,643點來看，4月下旬以來指數回檔超過千點，在回檔過程中，K線連續收黑的次數比收紅多，顯示大盤仍維持弱勢，另外，中小型股的櫃買市場指數在昨日失守季線支撐，今日季線能無法收復，後續是否能站回也是近期觀察重點。

另外，大盤今日就算是上漲，但下跌家數仍舊大於上漲家數，因此，短線仍需觀察波段16,647低點是否會被跌破，若無法守穩，不排除台股後續仍將有回檔整理可能。

台股 新台幣

延伸閱讀

台股止跌 台指期上漲179點或1.0%、收16,944點

台股健康輪動 520該聚焦哪些個股？

趁台股回檔加碼 這8檔台股ETF被買爆

台股止穩了嗎？ 分析師：台股近日最關鍵點位要留意

相關新聞

科技與傳產股發威 台股大漲290點收17,285點 　

台股今(7)日以大漲290.64點收盤，收盤指數為17,285點，成交量為4,525.67億元。大盤日Ｋ線連二紅，周Ｋ線...

新聞解析／電子股回來了？法人分析三原因推升

台股今（7）日重返萬七，電子股占大盤成交比重也回升到近5成，相較先前曾出現不到4成的情況，資金似有從傳產轉進電子的跡象，...

投機氣氛逐漸濃厚 5大投資心理人見招拆招

在加權股價指數及櫃買指數不斷創新高的情形下，台股的漲勢有漸漸出現漲幅過大的現象產生，而此上漲是以融資持續增加，人氣暢旺，滾動式上漲的方式，帶動股價上漲的趨勢，大師兄以股市投機現象代入投資人的心理來分析股市色及如何應對之操作方式。

台積電盤中重返600元 台股漲逾200點

台積電（2330）今(7)日盤中衝高到600元，大漲13元；也帶動大盤指數勁揚超過200點，指數越過17,200點。

台積電開高 台股開盤漲37點重返萬七

台股今（7）日開盤17,032點重返萬七點關卡，上漲37.87點。台積電（2330）以594元開盤，上漲7元，開盤後的陽...

520行情啟動 哪些個股再啟動漲勢？

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從高點回檔下殺逾千點，震得人心惶惶，但連著幾日融資浮額已大減逾百億元，雖然收盤指數仍下跌，但不再破新低，短線有稍微止穩現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。