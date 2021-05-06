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黃文清：今年股東會行情 聚焦下半年產業展望

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股時序進入5月上市櫃公司召開股東的旺季，台新投顧副總黃文清表示，今年的焦點，將在於各公司將在股東會中宣布下半年景氣的展望、以及公司經營的方向，其中，由於新冠疫苗在歐美國家持續施打，使得接下來一年的經濟前景，將是相當樂觀。

也因為如此，企業獲利的成長表現，將是今年股東會行情的一大重點，就目前市場的預期，台灣50成分股今年獲利成長幅度有望達25%的高成長，而在股東會利多的宣示上，不論是重量級的科技股、還是景氣自谷底翻揚的傳產股，都值得密切追蹤，特別是對未來的展望，尤其在下半年的景氣變化。

選股的標的上，傳產、科技的龍頭股，可留意逢低的時機，且在股東會通過股利後，一般來說，將在之後一個月左右的時間就將除息，股東會內容也將左右今年除息、填息行情的表現。

股東會 景氣 除息

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