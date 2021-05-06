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玻陶、鋼鐵領攻台股收漲150.92點 三大法人賣超70.26億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股今（6）日開高，一度重新攻上萬七，指數衝達17,088.73點，盤面上電子股占大盤成交比重一度不到4成，傳產股持續吸金，可惜航運股開高走低，由玻陶股及鋼鐵股領攻，指數近午盤曾翻黑，但在電子股止穩下再拉升至紅盤，終場以16,994.36點作收，上漲150.92點，成交量4,899.24億元；三大法人賣超70.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超69.15億元，投信買超16.68億元，自營商賣超（合計）17.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.24億元，自營商（避險）賣超10.55億元。

台股今日以16,925.52點開高，一度收復萬七大關，但隨著航運股開高走低，午盤大盤指數翻黑，玻陶股、鋼鐵股、塑化股等則是持續強漲，加上台積電（2330）翻紅，電子股止穩，推升指數翻紅，終場收16,994.36點，漲幅0.9%。

自營商 鋼鐵股 三大法人

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