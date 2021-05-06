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MSCI季度調整 市場看好陽明、萬海、富邦媒有望入榜

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
MSCI將調整。聯合報系資料照
MSCI將調整。聯合報系資料照

MSCI（明晟）季度調整將在台北時間5月12日凌晨公布結果，並於5月31日尾盤生效；法人機構指出，今年年4月迄今，台灣加權指數及MSCI台灣指數分別為上漲4.8%、2.3%，表現位居前段，雖無A股納入因子調整干擾，MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，因此，預期台股權重此次仍將遭小幅調降。

統一投顧分析，由於MSCI已公布至今年3月31日為止的權重變化，回顧2021年4月份新興國家股市的表現，以深圳股市及台灣股市表現最佳，香港指數、印度及非律賓指數則相對表現較為弱勢；MSCI台灣指數上漲2.3%，位居新興市場前段、且優於MSCI中國指數、MSCI南韓指數、MSCI印度指數表現，雖然中國A股納入因子今年沒有調高，但MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，因此，台股權重仍將遭排擠而小幅調降。

在個股方面，回顧2021年第1季表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成份股的個股有陽明（2609）、萬海（2615）、富邦媒（8454）、華航（2610）、中美晶（5483）。考量市值變化及落後成分股抽換，估計陽明、萬海、富邦媒在這次的季度調整中入選機會較高。

此外，觀察第1季排名落後的興富發（2542）、群光（2385）及臺企銀（2834），不僅排名掉出百名之外，且外資持股比率也相對偏低，需提防本次有遭到移除的風險。

MSCI

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