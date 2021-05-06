電子止穩、非電股維繫交投 台股漲150點收16,994點

電子行情止穩、非電股維繫交投，台股今（6）日多空交戰，但仍收紅止跌，終場上漲150點或0.9%，收在16,994點，成交量提升至4,899億元，法人指出，台股本周呈現急速拉回走勢，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常現象，惟波動提升，勿過度追價。

台股開盤後，盤中高點觸及17,088點，近午盤時，賣壓加大，指數一度翻黑，幸低接買盤進場，指數攀回平盤之上；櫃買指數走勢則不若加權指數，盤中翻黑後即在平盤下震盪，終場跌0.85點或0.4%，收在197.71點，成交量659億元。

盤面個股漲跌互見，部分電子權值股表現較昨日佳，南電（8046）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）、國巨（2327）等皆有止跌走勢，鴻海（2317）連兩日上揚，漲2.5元或2.2%，收在112.5元，台積電（2330）尾盤拉升，終場漲2元或0.3%，收在587元，整體電子族群行情轉強，帶動指數。

傳產、金融則持續扮演多方要角，維繫交投熱度，上市玻璃陶瓷漲9.2%第一，上市鋼鐵漲4.6%居次，上市油電燃氣漲4.0%第三，其餘上市非電股如水泥、塑膠、紡織纖維、電器電纜、金融保險、食品等有3.5%~1.1%的漲幅表現，較指數強勢。

法人指出，指數在連續六周的上漲後，本周呈現急速拉回走勢，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常波動，中長期趨勢仍偏多方，基本面上，台灣4月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，整體基本面無虞，另外，美國景氣復甦確立，以及FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。

族群表現上，電子股較受資金青睞，仍有賣壓，然原物料上游相關供應鏈仍是上漲族群，操作上仍可以具有原物料題材並具有議價能力較高的相關個股做為近期的投資選項之一，惟指數走勢波動提升，勿過度追價。