快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子止穩、非電股維繫交投 台股漲150點收16,994點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
台股示意圖。記者蘇健忠╱攝影
台股示意圖。記者蘇健忠╱攝影

電子行情止穩、非電股維繫交投，台股今（6）日多空交戰，但仍收紅止跌，終場上漲150點或0.9%，收在16,994點，成交量提升至4,899億元，法人指出，台股本周呈現急速拉回走勢，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常現象，惟波動提升，勿過度追價。

台股開盤後，盤中高點觸及17,088點，近午盤時，賣壓加大，指數一度翻黑，幸低接買盤進場，指數攀回平盤之上；櫃買指數走勢則不若加權指數，盤中翻黑後即在平盤下震盪，終場跌0.85點或0.4%，收在197.71點，成交量659億元。

盤面個股漲跌互見，部分電子權值股表現較昨日佳，南電（8046）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）、國巨（2327）等皆有止跌走勢，鴻海（2317）連兩日上揚，漲2.5元或2.2%，收在112.5元，台積電（2330）尾盤拉升，終場漲2元或0.3%，收在587元，整體電子族群行情轉強，帶動指數。

傳產、金融則持續扮演多方要角，維繫交投熱度，上市玻璃陶瓷漲9.2%第一，上市鋼鐵漲4.6%居次，上市油電燃氣漲4.0%第三，其餘上市非電股如水泥、塑膠、紡織纖維、電器電纜、金融保險、食品等有3.5%~1.1%的漲幅表現，較指數強勢。

法人指出，指數在連續六周的上漲後，本周呈現急速拉回走勢，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常波動，中長期趨勢仍偏多方，基本面上，台灣4月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，整體基本面無虞，另外，美國景氣復甦確立，以及FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。

族群表現上，電子股較受資金青睞，仍有賣壓，然原物料上游相關供應鏈仍是上漲族群，操作上仍可以具有原物料題材並具有議價能力較高的相關個股做為近期的投資選項之一，惟指數走勢波動提升，勿過度追價。

延伸閱讀

台股止穩了嗎？ 分析師：台股近日最關鍵點位要留意

台股連五黑 外資賣132億

我外匯存底增 攀兩月高點

權證熱 買賣金額創高

相關新聞

台股炒短線氣氛熱 當沖占比連續3天達4成

台股今天總成交量為新台幣4959.57億元，雖然沒有締造新紀錄，不過根據證交所網站統計，今天當沖買賣金額交易占比來到44...

投機氣氛逐漸濃厚 5大投資心理人見招拆招

在加權股價指數及櫃買指數不斷創新高的情形下，台股的漲勢有漸漸出現漲幅過大的現象產生，而此上漲是以融資持續增加，人氣暢旺，滾動式上漲的方式，帶動股價上漲的趨勢，大師兄以股市投機現象代入投資人的心理來分析股市色及如何應對之操作方式。

520行情啟動 哪些個股再啟動漲勢？

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從高點回檔下殺逾千點，震得人心惶惶，但連著幾日融資浮額已大減逾百億元，雖然收盤指數仍下跌，但不再破新低，短線有稍微止穩現象。

中鋼、中鴻再創新高 長榮、陽明會如法炮製?

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股道瓊指數再創歷史新高，但科技股指數那斯達克、費城半導體指數都跌回季線，傳產與科技股一強一弱，不只美股，台股也如出一轍。

沖來沖去完全不是投資 謝金河：秤秤個股的斤兩

過了五一勞動節，即將頂上一萬八千點的台股開始出現激烈震盪，五月三日收盤大跌三四四．三一，跌幅一．九六％，具代表性的是加發股息的聯發科從一一八五元急殺下來，收盤大跌八○元，跌幅六．七五％，雖有富邦金端出高股利來救急，但電子股走弱，市場仍殺聲震天。

台股面對萬七保衛戰 航海王還能抱嗎？ 專家：這4檔還有補漲空間

今年台股是由傳產股領軍上攻，而傳產股的領頭羊就是航運股，獲利與股價同步倍數飆漲。漲到這裡，專家認為後市仍有空間，但操作上須嚴守紀律，依技術面訊號進出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。