當沖降稅要不要延長？ 財長：看兩因素

新世代金融基金會董事長陳冲日前表示，當沖降稅若打算再打五年，股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房，這樣好嗎？對此財政部長蘇建榮今（6）日在立法院財政委員會回應，每個人個人觀感不同，他表示尊重，對於當沖降稅是否延長，會再視兩因素與金管會審慎評估，包括：政策目的是否達成、股市發展。

國民黨立委曾銘宗在立法院財委會質詢蘇建榮，是否贊成外界對於當沖讓股市像賭場的說法？蘇建榮表示，個人觀感不同，我們尊重，不過投資人進出股市要有風險意識。

蘇建榮表示，當沖確實有其利弊，投資人買錯可以賣出，在正常發展下當沖是提供一種避險的工具，但不否認有些人會利用這種避險工具，作為短期炒作方式，在稅的政策方面會與金管會審慎評估。

曾銘宗表示，他在金管會主委任內開放當沖交易，當沖是正常的交易機制，對於外界有人批評當沖降稅讓股市像賭場，「我不贊成！」這在先進國家都是正常機制。

對於今年底將屆期的當沖降稅措施是否再延長？蘇建榮表示，會與金管會審慎評估，主要會看政策目的是否達成、股市發展兩指標來評估。

曾銘宗表示，對於是否要延長當沖降稅，他個人立場是中性，沒有一定要延長。