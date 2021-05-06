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台股止穩了嗎？ 分析師：台股近日最關鍵點位要留意

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股經過連三個交易日的重挫，今（6）日盤中出現逾200點的反彈，在國際股市持穩下，台股連跌後的反彈已在預期中，不過，市場投資人最想知道的是，台股目前回穩了嗎，華南投顧董事長儲祥生表示，由近二個交易日的籌碼面及技術面觀察，投資人可以觀察，若4日當天台股最低點16,647點沒有再跌破，台股基本上持穩，但要出現較強的反彈走勢，電子股必需重新成為主導多頭的重心。

台股短短的3個交易日，由指數高低點來看，最多修正達到約一千點之多，今日盤中台股指數一度上漲逾230點，跌深之後的反彈已在市場的預期中，對於台股後市表現，儲祥生認為，指數關鍵點位及市場資金移動方向，是投資人需留意的重點。

儲祥生表示，5月4日當天，台股集中市場爆出6,723億元天量，指數出現近期最大的重挫，當天K棒也收了較長的下影線，因此，台股當天的帶大量的低點16,647點，未來若能守穩，則台股可以維持在持穩、整理表現。

不過，儲祥生也進一步指出，台股指數就算能力守16,647的關鍵點位，但若要出現較強而有力的反彈，恐怕資金必需重新轉進電子股，由較佔權值的電子股掌舵，才有利推升指數出現較強的波段走勢。

儲祥生也強調，以今日台股來看，反彈已在預期中，但以台股19大類股的分類來看，今日盤中電子股的成交比重有不少時間在40%以下，盤中類股交易比重最低來到39.4%，這是過去幾乎很少見到的情況，航運股及鋼鐵股二大類股的交易比重合計就已相當於電子股，顯示在業績表現相當亮眼之下，台股歷經三天的回檔之後，市場資金仍選擇非電子股做為操作方向，但電子股不僅個股數最多，也明顯是台股權值股的重心，因此，只要電子股沒有大舉重回電子股，指數反彈空間不會太大，也較不易拉出強勢且具續航力的波段走勢。

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