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指數攀上萬七點 貨櫃、鋼鐵及面板股領軍
台股今(6)日早盤氣勢如虹，台積電（2330）穩住盤勢後，貨櫃、鋼鐵及面板類股擔任攻堅角色，盤中站回萬七點關卡。
今日台股在聯發科（2454）漲逾4%、中鋼（2002）大漲5%、矽力-KY（6415）往漲停板挑戰、台塑（1301）上漲3%等權值股拉抬下，大盤指數輕躍萬七點關卡。多頭買盤續攻熱門的航運、鋼鐵、塑化、水泥等類股，盤中漲停的22檔股票價格在百元之下 。
第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，現在盤勢處於修正階段，可以萬七點為中線，大盤指數恐在16,000~18,000點整理，原物料股仍是多頭指標，電子股可能在５月中開始較易有所表現。
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