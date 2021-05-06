台股開盤上漲82點 長榮開高後衝到85.5元

台股今（6）日開盤點16,925.52，上漲82.08點；台積電（2330）今日開盤590元，上漲5元。

今日開盤後，長榮（2603）及陽明（2609）價量齊揚，長榮開高後衝到85.5元；面板的群創（3481）及友達（2409）同步走高，中鋼（2002）、中鴻（2014）與華新（1605）等股也成漲勢。類股以玻陶、水泥及電器點纜等股表現強勢。

群益投顧說，大盤指數繼續震盪尋求底部支撐，電子股資金撤退多殺多未緩解。5月4日大量低點不宜再破，當心引發電子、傳產雙雙殺盤。依照目前電子資金比重偏低，漲價原物料和航運可望繼續當盤勢主流。中小型電子股當心有持續修正風險，可等待櫃買指數站穩季線再考慮進場。