新聞解析／台股多殺多怎麼操作 三大法人這麼看

台股今(4)日開小紅後翻黑，盤中一度下探至16,647.61點，重挫574.74點，跌停家數一度逼近200家，強勢族群包括運輸股、鋼鐵股、塑化股、紡織股都成為殺盤的重心，多位法人一致認為，主要是多殺多的恐慌性賣壓造成，後續先看能不能站回，投資人要暫時觀望，保持冷靜。

美股周一漲跌互見，道瓊工業指數上漲238點，漲幅0.7%，收在34113點；標普500指數上漲11.48點，漲幅0.27%，收4192.66點；Nasdaq 指數下跌67.55點，跌幅0.48%，收13895.1點；費半指數下跌35.6點，跌幅1.14%，收在3073.37點。

台股今日以17,249.56點開出，上漲27.21點，早盤台積電（2330）開平後一度拉升至594元，盤中翻黑，大立光（3008）以紅盤開出，重新奪回股王寶座，矽力-KY（6415）開平一度拉升後翻黑，跌破3,000元，高價股表現弱，電子股續跌，傳產股則是開高走高，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）開高後在賣壓湧出下一度觸及跌停。

台股盤中翻黑，一度下滑至16,647.61點，重挫574.74點，跌破17,000點，盤面上原本領漲的傳產股都遭到殺盤，華南投顧董事長儲祥生表示，台股在恐慌性賣壓下，出現多殺多，櫃買中心跌幅超過5%，是很少見的情況，他認為，台股應該沒那麼差，跌到目前的點位應該差不多了。

儲祥生指出，傳產漲多後壓回，加上電子股續跌，造成今日跌勢超出預期，不過，台股在下跌之後拉出空間，目前看起應該跌的差不多了，接下來可以留意4月營收及財報亮眼股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，大盤重挫兩個原因，一是多殺多的賣壓，一是傳產股出現利多出盡的情況，以陽明公布的獲利來看，早盤開高後，盤中一度遭打落至跌停，信心問題造成台股大跌。

簡伯儀指出，以目前情況來看，高檔連續兩天放量，先前在大量之後的隔天出現收紅創新高的表現，但目前出現恐慌性多殺多，市場不計價砍出，看不出誰會出來撐盤，短線先看月線能否站回。

證券分析師張陳浩表示，三大法人昨日同步賣超，外資期貨空單3.4萬張也是近期最高，盤面上賣壓集中在最強勢的航運、鋼鐵、塑化等，全部下殺，連早盤有撐的紡織股也被賣壓拉下來，可以說是沒有族群是整體走強的。

張陳浩認為，多殺多情況下，融資大減，昨日已減50億元，以今日盤中殺盤情況來看，估計也將大幅減少，以往有3天融資殺100億反彈的說法，但今年可能不見得如此，不過，如果大盤指數兩天大跌超過900點，明日不排除有反彈的可能。

張陳浩表示，昨日三大法人賣超，官股則是站在買方，預估今日官股也是站在買方，護盤標的以台積電等權值股為優先，建議投資人先暫時觀望，冷靜思考未來的布局標的。