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台股一度挫574點 陳奕光：反轉訊號出現、操作嚴守紀律

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

台股今（4）日開高走低，隨著停利停損賣壓出籠，盤中跌破「萬七」、月線等關卡，一度重挫574點，來到16,647點。第一金投顧董事長陳奕光認為，今日盤面上反轉訊號出現，指數快速趕底，體感跌幅近千點，建議投資人此際在操作上，要嚴守操作紀律，明、後日短線可搶反彈。

陳奕光指出，今日盤中出現百家跌停、巨量長黑、當沖過熱、外資大幅賣超等反轉訊號，使今日指數開高走低，不過好在台積電（2330）支撐在平盤之上，引領市場信心、新台幣沒有出現貶值、今日融資可望減肥成功等因素下，雖然短線急跌回吐4月漲幅約7成，但研判指數屬於修正而非崩盤，只是牛市的修正而非熊市到來。

今日急跌短線融資減肥後，有機會進行反彈，展望後市，觀察指標可以看晶圓代工龍頭台積電、IC設計龍頭聯發科（2454）、航運、面板等人氣指標；明後市若反彈量能在4,500至5,000億元水準有利於後市表現、另外，留意新台幣走勢。

在指數部分，下檔先看4月14日的盤中低點16,559，「萬七」之上將有壓，短線投資人可朝面板、記憶體、或是指標龍頭股進行搶短布局。

台積電 新台幣

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