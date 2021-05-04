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台股恐慌氣氛擴散 三大電信股逆勢抗跌再成資金避風港

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股指數近二個交易日在獲利回吐賣壓湧現，再加上融資單日大減、資金出現退場跡象，使得市場恐慌氣氛擴散之下，台股指數今（4）日盤中再出現重挫，指數一度急殺逾500點，在市場資金由前波多頭股撤出下，向來以營運及配息穩健吸引中長線資金的三大電信股，中華電（2412）、台灣大（3045）及遠傳（4904），今日盤中一度維持逆勢小漲，再成為市場資金避風港。

市場分析師指出，前波台股以台積電為首，拉動台股一波創高走勢，在電子股本益比拉高之後，資金再全面轉進航運及鋼鐵股二大族群，再推升指數上漲一波，不過，在指數連續創高、台股整體融資也來到近期高點之後、台股整體的當沖比重甚至高達約38%，市場籌碼面明顯趨亂，形成近二個交易日台股多殺多的情況，恐慌氣氛下，指數出現近期首見的急殺走勢。

在指數重挫逾500點之下，前波強勢上漲的個股，無論是半導體、電子零組件、航運還是鋼鐵，幾乎全面呈現重挫，不過，在市場資金全面撤出漲多個股之下，三大電信股反而成為市場資金避風港，盤中一度出現逆勢小漲表現。

市場分析師指出，由於中華電、台灣大及遠傳，三大電信股長線營運穩健，營運風險也相對多數電子股低，同時，也能避開電子及傳產的產業景氣循環，再加上長線營運穩定下，長期的配息也相對穩健，因此，過去每逢台股出現重挫、大幅拉回走勢，電信股都成為資金避風港，今日盤中台股指數一度大跌逾500點，中華電仍維持平盤以上的小漲表現，另外，台灣大及遠傳，盤中也都仍在平盤左右震盪，盤中跌幅均在1%以內，資金轉進下，股價表現明顯相對抗跌。

台股指數 中華電

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