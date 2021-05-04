台股再殺300點 分析師看盤後三大關鍵掌握台股後市

台股近期強勢股回檔，在昨（3）日指數重挫344點之後，今（4）日盤中再大跌逾300點，盤中並跌破月線關卡，昨日台股集中市場融資單日減少金額寫下近8個月以來最大，市場分析師列出三大盤後觀察指標，掌握台股後市走勢。

今日台股盤中指數開出小漲之後，在前波多頭指標股，包括航運、鋼鐵等股多檔指標股打入跌停，且電子股包括前波人氣最盛的面板雙虎，盤中雙雙重挫逾9%，半導體相關的封測、記憶體相關個股也全面走弱，指數盤中再重跌逾300點，市場恐慌氣氛擴散，讓台股後市走勢出現轉折的壓力。

台新投顧副總經理黃文清表示，今日盤後台股觀察的三大關鍵包括，月線關卡能否守穩、融資是否再大幅殺出及成交量是否大幅擴大。

黃文清指出，前波外資法人持續賣超台股，不過，在融資水位快速增加、力拱指數之下，推升台股指數在不僅力抗外資賣壓，更多次創下指數的歷史新高，而近日外資仍對台股站在賣方，若融資在昨日大幅逾49.4億元，寫下去年8月20日以來，融資最大單日減少金額之後，若今再大幅減少，顯示市場恐慌氣氛擴散之後，市場資金有暫時退場的跡象，恐不利台股短線走勢。

另外，台股本波創高走勢以來，有二次回測月線關卡，不過最後都能守穩之後再創高，因此，今日台股指數量能明顯大於近期的5000多億元，並跌破月線支撐，恐怕台股指數後市將有回測季線，約16426點的壓力。