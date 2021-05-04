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比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

航運股續揚 台股開17,249點漲27點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

昨（3）日美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，台股開盤上漲27點，開在17,249點，長榮（2603）、陽明續揚，台積電止跌回穩，帶動指數漲點擴大，逼近百點，站上17,300關卡。

在美股方面，受惠歐盟宣布將放寬旅遊業防疫限制，且德國3月零售銷售大幅跳升，加上美國如紐約、紐澤西等3個州宣布，5月19日起將取消商業防疫限制，激勵娛樂、汽車、原物料等週期股表現強勢；不過科技股則相形失色。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲238點，或0.70%，收在34113點；標普500指數上漲11.48點，或0.27%，收在4192.66點；Nasdaq 指數下跌67.55點，或0.48%，收在13895.1點；費半指數下跌35.6點，或1.14%，收在3073.37點。

合庫台灣基金經理人楊自強表示，長線上看法不至於過度悲觀，因為市場資金仍相當充沛，若盤勢止穩股價將會立即出現急彈的情形，不過走勢上會受到當沖以及短線客影響漲勢較難維持，會呈現產業快速輪動的現象。

電子族群在多家重量級法說會後出現利多出盡的情形，短期不利電子股，資金流向傳產金融等避險，原物料相關類股受惠於產業大好，供需短期不會立即反轉向下，股價漲勢較易維持，預計傳產成交比重占加權指數比重還是會維持三到四成的水位，電子族群需要回檔整理下半年有機會再上攻。

美股 原物料

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