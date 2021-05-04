疫情熱、經濟也熱...股市的「一好三壞」訊號你得注意

摘要 全球主要國家，股市頻創新高。股市大戶提醒三大憂慮：景氣過熱、通膨和股市漲多拉回的風險，提醒投資人勿被熱烈「錢景」迷惑，此刻居高思危有其必要。

前幾天和券商營業主管見面閒聊，近期國內股市強強滾，成交量屢創新高，他很驚訝目前的一些現象：

每天開戶人數眾多，需要排隊，不分老年人或年輕人，盛況空前；

這一波許多散戶，迄今或多或少皆有介入傳產股，賺一點價差就賣掉；

目前當沖客盛行，有些人幾乎把股市當賭場；

雖然有網路交易，但仍有一半的人靠傳統電話下單，以致KEY-IN人員出現人力不足的窘況。

不光只是台灣，很多地區國家的股市都牛氣沖天，紛紛創新高，美股更是如此！FED重申暫時不會考慮升息，不過也坦言有點過熱情形。

大環境目前有三憂慮、一好消息，投資人需了解後再據此研擬策略：

憂慮一：拜登緊接著又要推出龐大的基礎建設預算支出，並且向富人或是企業收取更高的稅，如同前幾波紓困方案，這將有助於再度刺激美國復甦腳步加速，接下來可能要擔心是否景氣過熱。

憂慮二：一些新興國家開始面臨貨幣升值的壓力，甚至有採取升息者（但為數不多）。另外全球原物料因為天候及供需失衡而出現價格漲幅頗大的現象，點燃通貨膨脹的引信，投資人更需警戒。

憂慮三：股價一般來說仍然是經濟領先指標，因此假如估值持續偏高，其實不需要特別的負面消息，才能造成拉回修正，「漲多」本身就是最大的利空！也許還不到真正時候，但謹慎小心是現階段要有的態度。

好消息是，預料等到下半年美國人民普遍接種疫苗之後，可能會釋出更多疫苗給其他國家，屆時將有助於疫情獲得更大的控制。

短期看法，傳產股有過熱現象，務必要相當留意！目前只宜短打，不適合長線。至於電子股，部分價位有修正一段時日，再度浮現投資價值或可留意。但是，在目前這位置，投機的氛圍已經愈來愈高，居高思危有其必要。

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