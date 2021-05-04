台股暴跌 市值蒸發1.1兆

受疫情升溫、費城半導體指數轉弱，以及外資台指期淨空單創高等不利因素衝擊，台股昨（3）日開低走低，終場大跌344點，為今年來第二大單日跌點，成交量因當沖盛行，擴增至5,977億元，為史上第二大量，單日上市櫃合計市值蒸發1.1兆元。

集中市場帶量重挫，加上先前人氣與航運股分庭抗禮的友達、群創與彩晶等三檔面板股遭打入跌停，以及台積電失守600元大關，當沖又盛行，市場空頭氣焰轉濃，今日測試月線17,120點支撐。

不過，法人認為，台股技術面未跌破上升趨勢線，且美國聯準會寬鬆貨幣政策亦未改變，台股仍屬修正整理，尚未轉空。

根據富邦、第一金、台新、統一、兆豐國際等大型投顧的意見彙總，台股昨日行情下跌的主因，包括國內疫情持續延燒、上周美國費城半導體指數大跌、美國聯準會成員釋放聯準會應提早開始討論調整量化寬鬆（QE）鷹派訊息、當沖降稅爭議、新台幣轉貶、外資預期經濟循環來到高點等多空因素下，外資擴大賣超至81.7億元、為連二賣，台指期淨空單大增4,243口至3.62萬口的歷史新高。

法人指出，外資在台指期淨空單在2014年10月上旬也數度突破3萬口大關，當時台股行情由9,000點附近一路下修至8,501點才告止跌，近期要特別留意外資操作動向。

除了外資賣超外，投信、自營商也分別擴大賣超26.4億元、92.2億元，三大法人合計賣超198億元；八大公股行庫則連二買、並擴大買超至66.8億元。

當沖持續盛行，雖然當沖比較前一交易下滑至34.4%，但買賣合計量達4,123億元為史上第二高，也帶動集中市場成交量擴增至5,977億元、市櫃合計成交量6,961億元，同創歷史第二高，不過融資減碼49億元至2,691億元，終場加權指數下跌344點、收17,222點，摜破5日與10日線，今日測試月線支撐。

台股近期在技術面出現多次的巨量收黑、加上外資布局空單等利空變數中，市場出現大盤做頭的雜音。

大展投顧總經理賴建承、第一金投顧董事長陳奕光則認為，就技術面來說，昨日行情填補4月26日多方缺口後，僅意味短期行情整理的時間將拉長，回測月線支撐的疑慮驟增，但16,500點未帶量跌破前，波段多頭格局仍將延續。