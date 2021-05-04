台股3日重挫 電子權值股成重災區

台股昨（3）日重挫344點，晶圓雙雄、雙D、鴻海、聯發科等重量級電子股成為重災區，台積電、聯發科市值蒸發都逾千億元，面板雙虎更同步遭摜殺至跌停板收市。統計台積電、聯電、友達、群創、南亞科、鴻海、聯發科等七檔電子權值和量大人氣股市值單日共跌掉超過6,000億元。

台積電股價昨天跌破600元，下跌12元，收588元，跌幅2％，並失守所有短天期均線，單日市值滑落至15.25兆元，單日蒸發約3,112億元，為七檔電子權值和量大人氣股最多。

外資昨天對台積電轉為賣超1.4萬餘張，是近七個交易日來最大單日賣超。周一ADR早盤跌0.3%。

聯電雖對本季展望樂觀，仍不敵大盤重挫，昨天收在53元，下跌3.7元、跌幅逾6.5%，單日市值蒸發475億元。外資連續四天對聯電站在賣方，累計張數高達15.4萬張。周一ADR早盤逾3%。

聯發科上周四（4月29日）股價在法說會多項利多消息激勵下，以跳空漲停價1,185元一價到底，創歷史新高價，但昨天也難逃大盤重挫拖累，一度逼近跌停板，幾乎把法說會利多的漲幅吐回，終場收在1,105元，下跌80元、跌幅逾6.7%，單日市值蒸發逾1,200億元。外資連續賣超聯發科二天，累計調節2,525張。

鴻海昨天股價下跌3.5元，收112.5元，市值蒸發約485億元，三大法人近五個交易日連續四天站在賣方，昨天反手轉買，共買超2,366張，其中外資昨天買超5,721張，統計近五個交易日，三大法人仍賣超約4萬張。

面板雙虎昨天股價雙雙帶量跌停，友達下跌3.3元，收29.85元，單日市值蒸發317.6億元。群創股價下跌3元，收27.1元，市值蒸發逾298億元。

記憶體大廠南亞科昨日股價跌3.9元、收87.7元，跌幅逾4.2%，單日市值蒸發約121億元。