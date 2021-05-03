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大立光失股王！矽力超車 法人：持續看好

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
矽力-KY今天股價一度登上台股股王寶座。記者杜建重／攝影
矽力-KY今天股價一度登上台股股王寶座。記者杜建重／攝影

台股3日回檔修正，個股跌多漲少，然買盤仍積極尋求績優股布局，矽力-KY（6415）收盤正式超越大立光，躍居台股股王，惟市值仍略遜於大立光，法人指出，半導體產業能見度高，預期中長線仍有表現空間。

群益投顧董事長蔡明彥表示，部分高價股在上市櫃公司中的股本相對較小，而在大股東掌握多數籌碼且未釋出下，只要基本面表現佳，就容易獲得法人買盤拉抬。

矽力-KY昨有154張外資敲進，股價上漲105元或3.5%，收在3,030元，離前波高點3,095元僅有2%的漲幅距離，反觀，大立光續為外資及自營商拋售，下跌95元或3.0%，收在3,015元，矽力-KY收盤價順利超越大立光，登上股王寶座，但因矽力-KY股本9.3億元僅為大立光股本13.4億元的69%，因此矽力-KY市值2,824億元尚較大立光4,043億元低。

進一步觀之，矽力-KY市值超越南亞科2,715億元，為半導體族群中市值第七大股，在IC設計族群中則維持市值第三大，在聯發科1.7兆元和聯詠3,578億元之下。

矽力-KY受惠市場需求持續暢旺，訂單能見度已達下半年，而大立光所處產業競爭激烈，影響鏡頭出貨動能，蔡明彥指出，就營運前景來看，半導體產業能見度較高，尤IC設計股無大型資本支出，獲利具高成長性，若在股本小的情況下，股價多能大幅反映，整體而言，半導體類股仍是投資人投資組合中不可或缺的標的。

台股目前前十大高價股與去年12月31日相較，精測、鈊象被力旺及富邦媒擠下，半導體股檔數最多，但仍維持六檔不變、且全是IC設計股。可留意的是，去年底前十大高價股只有六檔逾千元，現今前十大高價股股價則皆已在千元之上，平均股價為1,619元，較去年底1,429元提升13%，整體股價較去年底高。

矽力 大立光

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