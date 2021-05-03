獲利挑戰新高股 搶鏡

今年上市櫃公司獲利動能強勁，法人估計，今年共有271家每股純益（EPS）可望締造歷史新猷，主要分布在半導體、航運、自行車、風力發電等產業，包括台積電、貨櫃三雄等指標大公司。

國內景氣內外同步火熱，主計總處日前公布第1季經濟成長率概估達8.16%，創2010年第4季來最高，研究機構預估今年有機會挑戰5%，法人持續上修全年企業獲利成長率，多數產業都順利搭上本波復甦列車。

半導體產業邁入超級循環周期，在7奈米以下先進製程擁有領先優勢的晶圓代工龍頭台積電，以及旗下的世界先進、精材、創意等，今年EPS都可望改寫高點，至於日月光投控、頎邦、超豐、穩懋、環球晶、中美晶等，同樣都可創下佳績。

受惠於5G、AI、車用、宅經濟等需求有增無減，以及晶圓代工產能吃緊引發漲價效應，法人預估聯發科、譜瑞-KY、矽力-KY、信驊、世芯-KY、聯詠、瑞昱、立積、M31等IC設計公司今年EPS都可繳出歷年最佳表現。

傳產方面，全球景氣復甦帶動的庫存回補效益，幾乎遍布各行各業，其中長榮、陽明、萬海等貨櫃航運迎來百年難得一見的榮景，今年EPS幾乎都可15元起跳。

其他如政策偏多的世紀鋼、上緯投控、中興電、亞力、華榮、大山等風電概念股以及需求持續不墜的巨大、美利達、桂盟等自行車相關供應鏈，獲利動能同樣強強滾。