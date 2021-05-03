八檔股價攻頂 航運「包半」

台股昨（3）日在電子權值股領跌下，面臨籌碼出脫壓力，指數跌破短期均線，盤面標的跌多漲少，但航運、原物料仍然是多方表現要角，其中陽明（2609）、萬海、豐祥-KY、慧洋-KY、科定、富邦金、譜瑞-KY、台驊投控等八檔個股逆勢創歷史收盤新高，尤其陽明、萬海等漲價題材股仍居多方要角，不畏低迷氛圍，吸引市場目光。

昨日盤面上電子權值賣壓加重，導致指數續攻無力，群益投顧分析，目前盤面還有明顯主流，行情就不至於馬上轉空，惟受美國科技股修正的壓力影響，多數中小電子股將面臨內資持續撤退。

昨日計有豐祥-KY、陽明等等八檔個股逆勢創歷史收盤新高，其中四檔即為航運股：陽明漲停收在87.7元，台驊投控同樣漲停，收在79.9元，慧洋-KY連12漲收在74.4元，萬海則收在101.5元，晉身百元俱樂部成員。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，未來貨櫃航運股股價可能還會上漲，因為貨櫃航運股景氣可能持續到明年，且在今年6、7月可望入列MSCI指數或是台灣50，預期屆時三大法人及其他法人將會認錯回補股票，推升貨櫃航運股股價持續表現。

整體而言，陳國清指出，貨櫃航運股、傳產漲價股股價還沒有超漲，電子股股價也還沒超跌，所以目前賣電子股換貨櫃航運股、傳產漲價股都還來得及；預期貨櫃航運股、傳產漲價股仍將持續強勢，電子股還會持續弱勢；直到貨櫃航運股、傳產漲價股股價超漲，電子股股價超跌，才會反轉過來。