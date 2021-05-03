快訊

日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股3日重挫344點 法人：行情恐回測月線

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

台股今（3）日受到美股回檔，本土肺炎疫情擴大影響，在電子股領跌下，指數開低走低，盤面雖有航運與金融股撐盤，但由於指數賣壓沉重，終場加權指數重挫344點，收在17,222點，失守5日、10日等重要短期均線支撐。

分析師指出，大盤自從3月26日指數突破10日均線之後，今日指數再度跌破10日線，由於10日線被帶量跌破，加上5日線已經出現高檔下彎，且5日線是被跳空跌破，明日10日線也將開始扣抵17,321點位置，若指數無法反彈，屆時短期二條均線都回出現交叉往下，加上量能是創下歷史次大量，價跌量增的盤勢不利短線發展。

此外，在交易面上，收盤時，台股跌停家數也比漲停家數多，今日跌停家數超過40檔，算是近期最多的一天，高檔恐慌賣壓大舉出籠，另外，在就日線的技術指標，日KD指標也出現交叉往下，KD開口持續擴大，RSI指標也跌落至50空方區之下，指標偏向弱勢，短線拉回整理機會大，月線17,120點有機會遭回測。

消息面上，法人圈認為，印度肺炎確診人數持攀高，市場點名有多家上市櫃公司營運將受害，加上國內本土肺炎疫情有擴大趨勢，也直接影響投資人做多意願，過往5月全球股市整體表現也都不如4月，從資金比重來看，電子股佔大盤資金成交比重再度萎縮至五成以下，來到49.7%，航運類股在利多題材加持之下，類股資金接近二成，來到18.34%，類股漲幅4.65%，由於整體電子股占大盤市值比重超過六成，航運只有不到3%，因此，近期電子股若無法止跌回穩，大盤短線持續整理壓力大，操作上宜保守。

電子股 肺炎

延伸閱讀

台股人氣爆棚 這檔台股ETF投資人數暴增2.7倍

矽力-KY股價超車大立光 登上台股股王

台積電跌破600元 台股震盪下挫344點失守5、10日均線

新聞解析／劉德音一席話讓台股大跌？法人這麼解析.....

相關新聞

台股重挫 外資跑光了嗎？匯銀主管說「免驚」

股匯雙黑，熱錢欲走還留。國內外利空夾擊，台股今（3）日重挫逾300點、外資賣超81.87億元，使新台幣匯率走貶；但匯銀主...

台股3日重挫344點 法人：行情恐回測月線

台股今（3）日受到美股回檔，本土肺炎疫情擴大影響，在電子股領跌下，指數開低走低，盤面雖有航運與金融股撐盤，但由於指數賣壓...

新聞解析／矽力竄位 大立光想奪回股王的三關鍵

台股今(3)日重挫，股王寶座也換人，矽力-KY（6415）在高價股幾乎是一片慘綠下異軍突起，股價突破3,000元關卡，收...

台股ETF高配息行情啟動！00878配息率衝上5.2%

本土疫情升溫，台股3日大跌，台股ETF向來愈跌愈有買氣，人氣高股息ETF-坐擁14萬名「粉絲」的國泰永續高股息（0087...

台股收黑 投信：高檔震盪可視為良性回檔

受到上周五美股賣壓出籠影響，台股今天「電」力中斷，指數收在最低點1萬7222點，大跌344點、跌幅1.96%。投信業者表...

台股人氣爆棚 這檔台股ETF投資人數暴增2.7倍

台股人氣強強滾，光是4月就有四個交易日成交金額超過5,000億元之上，甚至最高突破7,000億元，台股ETF投資人數跟著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。