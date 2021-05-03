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台股3日重挫344點 法人：行情恐回測月線
台股今（3）日受到美股回檔，本土肺炎疫情擴大影響，在電子股領跌下，指數開低走低，盤面雖有航運與金融股撐盤，但由於指數賣壓沉重，終場加權指數重挫344點，收在17,222點，失守5日、10日等重要短期均線支撐。
分析師指出，大盤自從3月26日指數突破10日均線之後，今日指數再度跌破10日線，由於10日線被帶量跌破，加上5日線已經出現高檔下彎，且5日線是被跳空跌破，明日10日線也將開始扣抵17,321點位置，若指數無法反彈，屆時短期二條均線都回出現交叉往下，加上量能是創下歷史次大量，價跌量增的盤勢不利短線發展。
此外，在交易面上，收盤時，台股跌停家數也比漲停家數多，今日跌停家數超過40檔，算是近期最多的一天，高檔恐慌賣壓大舉出籠，另外，在就日線的技術指標，日KD指標也出現交叉往下，KD開口持續擴大，RSI指標也跌落至50空方區之下，指標偏向弱勢，短線拉回整理機會大，月線17,120點有機會遭回測。
消息面上，法人圈認為，印度肺炎確診人數持攀高，市場點名有多家上市櫃公司營運將受害，加上國內本土肺炎疫情有擴大趨勢，也直接影響投資人做多意願，過往5月全球股市整體表現也都不如4月，從資金比重來看，電子股佔大盤資金成交比重再度萎縮至五成以下，來到49.7%，航運類股在利多題材加持之下，類股資金接近二成，來到18.34%，類股漲幅4.65%，由於整體電子股占大盤市值比重超過六成，航運只有不到3%，因此，近期電子股若無法止跌回穩，大盤短線持續整理壓力大，操作上宜保守。
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