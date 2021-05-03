台股ETF高配息行情啟動！00878配息率衝上5.2%

本土疫情升溫，台股3日大跌，台股ETF向來愈跌愈有買氣，人氣高股息ETF-坐擁14萬名「粉絲」的國泰永續高股息（00878）在3日也跌出波段大量。國泰投信公告，國泰永續高股息已於4月30日完成最新一期的配息評價，預估每單位可配發0.25元股息，換算年化配息率高達5.2%；法人認為，該ETF優異的配息表現，預先為2021年高股息ETF的配息行情吹響號角。

國泰永續高股息是國內第1檔季配息的台股ETF，先前配息時，曾因上市時間已在除權息旺季，發行後規模又膨脹數倍之多，首次配息僅能配發0.05元（50元）股息，引發市場關注。不過隨該ETF規模常態化，今年2月進行二度除息，配發股息大幅成長，來到0.15元；此次第三度配息，持續較前一次增加。

國泰投信公告，國泰永續高股息4月30日完成最新一期的配息評價，每單位擬發放0.25元，3日收盤價換算的當期配息率為1.3%，年化配息率則為5.2%。值得注意是，該ETF近期股價飛漲，一度進逼20元整數關，代表自去年掛牌來，股價漲幅逼近三成，還能配發高股息，表現相當吸睛。

本次除息日訂在5月18日，13日進行第二階段的配息金額確認公告；6月21日發放股息。

合計國泰永續高股息自去年第4季到今年第2季，累積配息則達到0.45元，前兩次的年化配息率為1.3%及3.4%，三次平均為3.3%，優於台股目前低於3%。

國泰投信表示，國泰永續高股息8月將進入第二年度配息，由於該ETF有為數不少的金融股，去年金控獲利大好，今年宣布的股利普遍不錯，ETF新年度的配息依舊可期。

以目前指數的殖利率水準，估計ETF配息可維持5月的5%左右。在ETF規模正常化，未來也會積極均配收益，讓投資人穩定領取高股息。

國泰投信補充，台股長線趨勢持續走升，想透過高股息資產降波動，或賺取股息和價差收益的投資人，可留意國泰永續高股息ETF。

另一家業者則分析，國泰永續高股息還沒進入第二年度，股息水準就提升到5%，反映在台股公司獲利成長，高股息ETF的配息值得期待。包括日前元大投信統計，元大高股息（0056）飛漲到35元，指數殖利率仍有5%以上；今年高股息產品都會有不錯的表現。