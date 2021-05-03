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界霖首季每股純益1.2元 未來二季獲利持績向上

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

功率導線架大廠界霖(5285)今日結算首季稅後純益達1.13億元，每股純益1.2元，優於預期。法人預估，由於界霖第2季及第3季反映國際銅價大漲，調漲售價，且漲幅相當可觀，在售價調升及低價合金銅挹注獲利下，未來二年獲 利可望持續向上揚升，全年有機會繳出創新高佳績。

受惠遠距商機持續爆發，車用需求強勢回歸，全球封測產能持續吃緊，封裝用的導線架需求也非常強勁，交期已拉長到6~9個月，界霖接單已滿到年底，公司表示，公司產能全開，以消化客戶訂單。

法人指出，界霖2017年併購SH materials公司的蘇州、馬來西亞以及日本山形廠後，即取得高技術含量的IPM(智慧型功率模組)技術，由於電鍍技術深具獨特性，在這波導線架缺貨潮中，已成為晶片廠首要解決的關鍵材料之一。

尤其公司將資源集中在毛利較高的的IPM產品，更全力衝刺車載品，要搭上這波車用爆發熱潮，預期第2季毛利率將會顯著跳升，未來未來二季更預期在價量同增下，單季獲利都會一季比一季高，全年繳出創獲利新高佳績。

馬來西亞 封測 日本

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