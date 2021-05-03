新聞解析／矽力竄位 大立光想奪回股王的三關鍵

台股今(3)日重挫，股王寶座也換人，矽力-KY（6415）在高價股幾乎是一片慘綠下異軍突起，股價突破3,000元關卡，收在3,030元，超車大立光（3008），登上股王；法人認為，短期矽力在營收成長的題材支撐下，可望坐穩寶座，至於大立光想奪回王冠，有三大關鍵因素。

台股今日開低走低，收在17,222.35點，權王台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子股走弱，千金股中，僅矽力、譜瑞-KY（4966）收紅，旭隼（6409）收平盤，大立光等股則是下跌作收，在一跌一漲下，大立光痛失股王寶座，由矽力以3,030元取而代之。

股王爭霸戰其實先前就曾多次上演，矽力也在今年初首度攻上3,000元以上價位，盤中一度衝達3,095元，大有登上股王的氣勢，不過一直未如願，今日一開盤就衝上3,000元，盤中一度衝達3,070元，終場收在3,030元，超車大立光的3015元，首度登上股王。

股王易位，證券分析師張陳浩認為，大立光還是有機會重新回到股王，關鍵在於基本面上能不能在車載市場領域有更強的實力，及毛利率是否可以拉高，他表示，車載市場是未來的趨勢，大立光必須拓大市占率及影響力。

另外，想要奪回股王寶座，張陳浩說，稼動率必須提高，這部分就牽涉到蘋果的訂單量，在華為訂單歸零下，除了蘋果的訂單，也要放低姿態，爭取以前看不起的訂單，拉高稼動率，且進一步提高毛利率，他認為，如果毛利率可回升至68%，就可望奪回股王寶座。

日盛投顧總經理鍾國忠分析，在短期內，矽力具有坐穩股王的條件，主要是營收仍是成長的表現，基本面支持股價的表現，不過，在第1季財報公布後，就要留意本益比過高的情況可能讓市場買盤重新考慮。

鍾國忠認為，矽力明日能不能守住股王，可能出現兩種情境，一是矽力股價持續創高，超越前波的3,095元高價，二是雖然矽力未再創高，但大立光走弱，相較之下，仍可望守住股王寶座。

他分析，大立光目前呈現均線空頭排列，在營收的表現上，先前公司已釋出4月可能較3月低，5月也不佳的訊息，預期股價走強的機會不大，一漲一跌之下，矽力短期可望坐穩股王。

不過，由於矽力股價從2,200元附近一路上漲，漲幅約37%，鍾國忠表示，股價一口氣上漲，且是1張300萬元的股票，後續上漲會有點辛苦，待笋1季財報公布後，可能給大立光重回股王的機會。

台新投顧副總黃文清則是認為，大立光與矽力是不同的產業，包括產業前景等也不同，不過，大立光是有機會重回股王。