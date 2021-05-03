台股收黑 投信：高檔震盪可視為良性回檔

受到上周五美股賣壓出籠影響，台股今天「電」力中斷，指數收在最低點1萬7222點，大跌344點、跌幅1.96%。投信業者表示，就價量齊揚的角度分析，後市再創高點的可能性高，近期的高檔震盪可視為良性回檔。

台股今天三大類股中，以電子指數大跌2.81%跌幅最深，但金融指數力守紅盤，小漲0.27%，非金電指數則下跌0.78%。此外，今天各類股僅有運輸、紡織、玻璃、金融類股抗震收漲，其中又以運輸類股在航運股的帶動下表現強勢，逆勢大漲4.66%，人氣股陽明漲停，長榮、萬海等也分別大漲9.62%、7.18%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期外資持續匯入並加碼買超台股，加上出口商拋匯需求進場，激勵匯市延續升勢，也帶動股匯雙漲，從量價關係來看，加權指數不論周線、月線同步連六紅，量能在上周甚至一度衝上6000億元，就價量齊揚的角度分析，後市再創高點的可能性高，近期的高檔震盪可視為良性回檔。

個股方面，法人表示，上周聯發科強勢漲停，但今天不敵盤中賣壓，下挫80元、跌幅6.75%，但收盤價仍力守千元之上，聯發科競爭力長線看升，上周公布2021年營收將成長超過40%，毛利率提升至44%至46%，大幅優於預期，同時為回饋長期股東，也決議今年額外加發16元現金股利，總計每股將配發37元，現金殖利率逾3%，使聯發科市值躍升至第2位；台積電今天下跌12元，跌破600元大關，收在588元。

葉獻文分析，基於全球經濟回升將活絡各國貿易活動，體質健全且具高出口競爭力的台灣產業獲利能力，將透過時機優勢再創高峰，即使遇到今天的下跌，目前台股均線多頭格局不變，預期今年台股全年企業獲利仍具雙位數的成長動能，並於上半年達到高峰，若以企業獲利衡量台股上漲空間，台股今年上攻動能持續。