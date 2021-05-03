台股人氣爆棚 這檔台股ETF投資人數暴增2.7倍

台股人氣強強滾，光是4月就有四個交易日成交金額超過5,000億元之上，甚至最高突破7,000億元，台股ETF投資人數跟著水漲船高、再創新高。據統計，原型台股ETF於4月底總投資人數突破145萬人，其中，4月新增投資人數第一名的是永豐台灣ESG（00888），單月新增投資人數25,682人，成長比率達273.9%。

台股ETF人氣扶搖直上，各家投信紛紛搶進，中國信託投信近期也將開始募集中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF獲准募集，最大特色是成為投資人一次收攏三家半導體「一哥」台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）；預料接下來還有其他投信跟進。

台股投資人參與熱度提升，台股ETF投資人也不斷增加，根據集保中心數據統計，至4月29日止，台股原型ETF投資人數達145萬8,538人，4月以來，增加人數達28,579人，其中，增加人數最多的台股原型ETF，是掛牌剛滿一個月的台股ETF永豐台灣ESG，這檔ETF從3月底剛掛牌時的九千多人，至4月29日投資人數達35,058人，成長比率達273.91%，除新增投資人數大幅提升，總投資人數排名也擠前十大，名列第九大台股人氣ETF。

永豐投信分析，從4月台股原型ETF新增投資人數的前十大人氣排行榜觀察，四大類台股ETF最受青睞，包括台股高股息ETF、台股ESG ETF、台股中小型ETF與台股權值型ETF等四大類型，隨台股持續攀創新高，類股輪動加速，加上5、6月進入除權息旺季，投資人對於股息型、ESG概念、權值型或去年漲幅落後的中小型等ETF的參與度提升。

永豐台灣ESG是追蹤富時台灣ESG優質指數投資，永豐投信表示，指數成分股除強調ESG高評分、市場流通性佳，也鎖定股息率優異等特性，成份股也將陸續進入除權息季節，台股高檔震盪之際，投資人對於股息標的偏好度高，投資人逢低介入態度積極，永豐投信指出，永豐台灣ESG投資於ESG高評分與股息率優異標的，提供季配息定期股息發放機制，適合作為投資人長期存股型ETF新選擇。