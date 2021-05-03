羨慕買海運股的人嗎？到底要不要「賣G求榮」網友掀戰

台股今(3)日重挫，台積電（2330）更是跌破各均線收在588元，跌幅2%，反觀貨櫃三雄，長榮（2603）一度漲停，終場收86.6元，漲幅9.62%，陽明（2609）收漲停87.7元，萬海（2615）收101.5元，漲幅7.18%；網友在PTT發文「台積電怎麼了」，引來網友論戰，有支持「賣G求榮」，也有認為「沒怎麼了啊，還是一家好公司啊」。

台積電股價大跌，一口氣失守600元、590元關卡，有網友在PTT看板Stock以「台積電怎麼了」發文表示，「台積電怎麼了，當初說台積無腦多，說不買台積會後悔，過年到現在四個月了，這四個月買台積一定悶到爆，如果一樣的錢買海運 是不是比較就看車看房了？有人跟我一樣羨慕買海運的人嗎」。

原PO的貼文引來網友不同的看法，當然有不少支持賣台積電改買海運的，回應表示「早說了，賣G求榮」、「長榮還漲停，明天應該又一根，買台積的應該悶爆」、「買GG 慘啊，買航運早就賺到翻過去」、「年底長榮200，我看雞雞還躺在590」。

「台積電股價太貴了，今年EPS還會被長榮陽明輾壓，為什麼還會看錯方向阿」、「已經說了好幾個月了，600以上的台積電是給你賣的不是給你買的，為什麼要跟韭菜一樣一直買貴到爆的台積電」、「怕的趕快砍一砍去追傳產，免得看人賺到流湯」、「台積電目前合理價最多450」、「買長榮放空台積根本就是送分題」、「資金都往長榮陽明去了」。

不過，也有不少是支持台積電的，「台積電看長線的，買了刪APP，年底再看會比較舒服」、「等你賣掉雞雞買海運時，雞雞就會噴惹」、「就說了年底上700 三年上1000了」、「等你賣G求榮，就是我賣榮求G的好時機了」、「漲的時候無腦買，崩的時候突然不無腦了」、「沒怎麼了啊，還是一家好公司啊」

「我家人台G賺的錢 屌打我海運賺的！ 我貼過海運的單」、「還好啦 我318買2張還放著 除息都除到成本快2字頭了」、「台積電成本低就放著 另一半資金拿去玩飆股 兩邊賺很難嗎」、「台積電長期投資者現在這個價位可以重倉買進」、

另外有網友則是貼出自身的慘痛經驗表示，「台積電我買610盤了好久，前陣子受不了600吃筍賣掉長榮，然後上週四盤中75被洗掉，今天漲停。我是不是很慘...」、「為什麼要羨慕? 你的賣出鍵壞了?」、也有人回應，「股票最忌諱跟人比，在賺錢的時候誰都抱的住，賠錢就是考驗自己的時候，說回來，台積就是一支慢慢來的股票，你拿來跟航運比，差太多」。

另外，貨櫃三雄是今日盤面上的強勢股，長榮一度衝上漲停86.9元，收在86.6元、 陽明收漲停，萬海攻上百元，收在101.5元，網友也在PTT以「老公把蜜月的錢全去買海運」為題發文表示，「對不起我真的錯怪我老公了，買海運，人生都走運」。

原PO表示，「剛新婚，因為疫情關係沒辦法去蜜月，所以老公把錢全丟進海運，雖然現買現賺，目前可以從日本改去歐洲玩，但老公很像沒要想要停利的樣子，怕最後只剩下花東5日遊，有人能給我點建議嗎」。

這個貼文引來網友一片恭喜聲音，且讚「你老公根本少年股神」、「可以環遊世界了吧」、「好險你老公沒買台積電」、「恭喜賺錢，要記得獲利了結快跑」、「現在不只去歐洲，還可以去外太空了!」、「蜜月變成環遊世界 羨慕啊」。