電子股走弱台股收跌344.31點 三大法人賣超200.61億

台股今（3）日開低走低，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）全下跌，股王也換人，大立光（3008）收黑，遭矽力-KY（6415）超車，奪下股王寶座，大盤指數終場以17,222.35點作收，下跌344.31點，成交量5877.28億元；三大法人賣超200.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超81.87億元，投信賣超26.48億元，自營商賣超（合計）92.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.02億元，自營商（避險）賣超55.23億元。

台股今日以17,505.52點開低，電子股走弱，傳產股仍是吸金族群，運輸股漲幅4.65%居冠，紡織股、玻陶股、金融股也收紅，但不敵賣壓，指數開低走低收最低，終場收17,222.35點。