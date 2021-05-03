印度疫情失控 低價紡織股股價逆勢衝鋒

印度疫情失控，總確診人數逼近2,000萬人，外界推測實際染疫人數恐遠超過這個數字，由於印度是全球最大棉花生產國之一，後續棉花供應恐吃緊，國內包括棉紡廠及化纖廠有機會逆勢受惠，今天股價衝鋒。

面對台股今天重挫回檔344點，低價紡織股股價逆勢衝鋒，包括南紡（1440）、大東（1441）、東和（1414）等棉紡廠一早股價就亮燈漲停，其他像是宏洲（1413）、宏遠（1460）、聯發（1459）等紡纖廠或布廠股價也都跟著攻上漲停，成為台股最大亮點之一。

法人分析，印度是全球最大棉花生產國之一，與美國、大陸並列，包辦全世界將近四分之一的棉花生產，隨著最近印度疫情擴大，單日確診人數衝破40萬人，累積總確診人數更逼近2,000萬人，在疫情管控造成勞動人力短缺的情況下，預料後續全球棉花供應可能受到影響，推升棉花價格漲勢。

對於南紡、大東、東和等國內紡紗廠而言，一方面有機會受惠轉單效應，傳出已經有部分品牌開始將訂單從印度轉出。其次國內棉紡廠都備有棉花庫存，隨著棉花價格上漲，可望受惠原料庫存的漲價效益。

受此激勵，南紡今天股價再飆漲停，終場收在31.05元，創下近25多年來股價首見「三字頭」，短短半個多月股價翻倍漲。東和今股價也站上20元，同樣創下20年以上新高。

其次，棉花產能不足，其他化纖原料具有替代效果，同樣引發利多聯想，加上「轉虧為盈」的題材烘托，宏洲、宏遠今天股價同步攻上漲停板。