台積電跌破600元 台股震盪下挫344點失守5、10日均線

台股今（3）日震盪下挫，在台積電（2330）失守600元，加上聯發科（2454）等電子權值股領跌，加權指數終場下跌344點或1.9%，收在最低點17,222點，跌破5、10日均線，多空交戰下，成交量擴增至5,877億元。

美科技股收低，加上國內新冠肺炎疫情升溫，台股開盤後即在盤下震盪，午盤後在權值股下探下，拖累加權指數跌幅擴大，終場跌1.9%，櫃買指數表現同樣疲弱，終場跌6.22點或2.8%，收在208.86點，跌破5、10、月均線，成交量975億元。

台股走疲，盤面個股跌多漲少，電子股為主要修正族群，台積電跌2%，收在588元，聯發科、鴻海（2317）、大立光（3008）等更有6%~3%的跌幅，僅零星電子股各自表現，反觀，具有殖利率題材的金融股、防疫題材的生技股、漲價題材的傳產股等相較強勢，為多方聚焦點。

法人表示，受惠景氣回升、碳排放限縮產能擴張、地緣政治影響原料採購價格，近期非電子股的表現有機會優於電子業，運輸類股維持強勁走勢，部分第1季財報亮眼的電子股亦多有表現；整體來看，短期漲多、波動必然放大，惟現階段的籌碼整理、技術面修正，皆可視為中長線的布局機會。