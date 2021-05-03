新聞解析／劉德音一席話讓台股大跌？法人這麼解析.....

台積電（2330）董事長劉德音釋出車用晶片短缺可在6月底趕上客戶的最低要求，不僅台積電股價應聲大跌，回測590元，電子股更是賣壓沈重，真的是因為劉德音的談話，引來市場對電子股進一步的疑慮嗎?法人並不這麼認為，台股的重挫，應是受新冠肺炎疫情的影響，目前在資金流往傳產股的情況下，電子股要反轉回神仍需要時間。

劉德音遠距接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目的訪問，他坦言，去年底聽說晶片短缺時，試圖「擠出」儘可能多的晶片給汽車製造商，「如今我們認為我們提前了兩個月，到6月底、我們可以趕上客戶的最低要求」。

當主持人史塔兒（Lesley Stahl）進一步提問：「車用晶片短缺兩個月後能落幕嗎？」，劉德音則是回答，「不。會有時間落差。尤其是車用晶片，供應鏈又長又複雜。供應要花上大約7到8個月」。

不過，劉德音的這段訪問播出後，台積電今日股價卻是失守600元，且跌破各均線，盤中回測590元關卡，是否反應出市場對未來車用晶片抒緩了，不缺貨後的擔憂?甚至可能牽動到電子股後續供需及成長動能等?

多位法人認為，基本面並沒有變化，電子股近期弱勢的原因包括資金流向傳產股，電子股不是人氣聚集股，加上進入五窮六絕的傳統淡季，甚至新台幣升值等因素，都造成電子股走弱，跟劉德音釋出車用晶片缺貨可望緩解的說明沒有太大的關係。

台新投顧總經理李鎮宇指出，基本面沒有變化，5月到7月的台股原本就是比較保守的時期，今日大盤重挫，應該是疫情變化的影響，目前要觀察5月12日的防疫破口有沒有擋住，如果破口變大，未來台股的修正將會變大，但目前還沒有到翻空的情況。

至於台積電，李鎮宇表示，預估今年的波動約在580~620元，主要是因為今年資本支出高的因素，但要換成產能及有現金流貢獻，都不是在今年，而是要兩年後，但是折舊的壓力則是增加的。

李鎮宇強調，市場對台積電的「幻想」不切實際，1,000元的台積電會到，但可能是3年後，不是現在，他說，有閒錢，有台積電的投資人就擺著，想買的可以等除息後有拉回再進場。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，台積電原本在利多或利空時的波動不大，代表買盤原本就不強，由於台積電股價與大盤指數的關連度高，因此，大盤重跌時，主被動基金也會隨著調整，台積電在今年1月那一波的漲幅過大，直到目前都仍在消化中，預估至少要消化到6月。

他表示，從大盤的強弱股來看，今日包括生技、口罩股走強，電子股弱，但是遠距題材及居家題材的遊戲股走強，可以看出，台股是受到疫情的影較大，台積電的跌，也跟董事長劉德音的訪問說法沒有太大的關係，另外，4月大盤上漲1,135點，5月可能面臨修正的壓力。

鍾國忠指出，傳產強過電子的情況仍然存在，看好運輸股比較穩定，目前是缺櫃，接下來將進入旺季，至少到第3季仍將維持強勢，同時相關的原物料股也是看好，至於電子股則是要看個別公司，以財報佳及未來營運看好者為首選。

他強調，電子股何時可以回神，可能要看這一波疫情的變化，及對台灣的影響；至於台積電要如何操作，他說，長線的話可以分批買進，長期分批或是定時定額買進。

證券分析師張陳浩則是坦言，劉德音的說法，多少造成市場認為未來不缺貨的疑慮，尤其是車用是成長相當大的一塊，不過，電子股弱，主要是因為新台幣升值、資金往傳產股走，電子非人氣聚集股、五窮六絕資金往傳產跑，至於電子股何時可以回神?他認為，7月時有機會。

張陳浩認為，台積電跌破各均線，590元是一個重要的支撐關卡，不過，對長線投資人來說，這個時點是可以開始進場布局，往下分批慢慢買。