一哥換人了！富邦金盤中飆破70元 市值首度超越國泰金

富邦金控（2881）長假前夕公布今年股東會擬配發普通股每股現金股利3元及股票股利1元，合計總股利配發4元，是去年只配發2元現金股息的一倍，創下歷史新高紀錄，同時亦居16家金控今年配股表現第一名。結束假期第一天股價就飆漲近9.8%，一度站上70.5元，也成為史上首家衝破70元大關的金控股。盤中市值更首度超越國泰金（2882） ，一度成為金融市值一哥。

若以富邦金目前股本1023億元計算，盤中最高價70.5元時富邦金市值已來到7212億元，相較國泰金股本1317億元，盤中最高價54.1元時市值7124億元來看，今天盤中富邦金市值已經首度超越國泰金。但最後能否超越還是要看今天收盤結果。

富邦金2020年全年稅後純益903億元，年成長54%，每股獲利8.54元，連續十二年居金控業之首。日前富邦金總經理韓蔚廷在法說會即提到，股利實際發放應該會比過去幾年要多，今年度配發3元現金股息，現金部份追平2015年的水準，配發總金額也高達307億元，不過多發了股票股利1元後，合計4元即創下歷史新高紀錄，配發率亦高達46.8%。展望未來，富邦金控表示，將持續維持一貫之長期穩定平衡的股利政策。

國泰金28日晚間宣布經董事會決議每股擬配發現金股利2.5元，高於去年的2元，並追平2018年最高紀錄，預計配發股息總金額329億元，創下國泰金本身及金控史上最高紀錄。但2.5元低於富邦金3元現金與1元股票股利不少。

富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成輕微的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時免繳納台灣所得稅。