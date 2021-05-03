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李秀利：台股短線震盪整理 尚不影響偏多格局
美科技股收低，加上國內新冠肺炎疫情升溫，台股今（3）日表現溫吞，指數盤中跌逾1%，回測十日線關卡，並出現價跌量增疑慮，不過，兆豐國際投顧董事長李秀利表示，若扣除當沖成交量，指數成交量尚不至於失控，修正可視為短線震盪整理，尚不影響偏多格局。
台股走疲，盤面個股跌多漲少，電子股為主要修正族群，台積電（2330）跌破600元關卡，聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）盤中也有2%~6%的跌幅，僅技嘉（2376）等零星電子股各自表現，反觀，具有殖利率題材的金融股、防疫題材的生技股、漲價題材的傳產股等相較強勢。
李秀利表示，日前回溫的電子族群在籌碼偏向凌亂的情況下表現空間有限，又疫情等消息面以及個股財報等基本面牽動資金方向分歧，輪動至其餘題材能見度高的個股，進而影響指數表現，預期電子股短線若要走強，美科技股仍是重要指標，若美科技股行情轉圜，則台電子股也可望重新表現。
整體而言，李秀利分析，台灣經濟成長強勁，加上FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，短線上可以觀察十日均線支撐強度，若量價背離，則將有利多頭格局延續，而進入美股、台股財報公布期，第1季獲利與第2季展望將引導盤勢表現，可持續留意具有殖利率題材及報價上揚的族群。
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