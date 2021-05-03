貨櫃三雄早盤齊漲 陽明一度攻上漲停

國內法人不只看好長榮（2603）也看好陽明（2609），喊買進陽明，目標價137元，貨櫃三雄今（3）日一起漲，萬海（2615）今天盤中股價走勢強勁，最高來到 103 元寫史上新高，一度進入百元俱樂部。

全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大,4月30日最新周運價，遠東-美東、歐洲同步創歷史新高；遠東到美東周漲幅12%，價格每40呎櫃首度站上6000美元,價格來到6419美元新天價。遠東到歐洲線的漲幅也很大，20呎櫃漲305美元，周運價來到4630美元。

雖然萬海漲幅很大，但是以目前全球運價走勢，遠東-北美、歐洲線運價衝高，長榮、陽明兩家主力航線都在這兩條航線，未來的業績成長比較有想像空間，今天股價走勢也強勁，今天兩檔個股的漲幅比萬海大，但股價則低於萬海。

陽明今天盤中一度來到87.7元，一度攻上漲停，長榮海運也來到86.5元，漲幅突破9%，兩檔個股的走勢都相當強勁。

國內的法人認為，全球第一大航商馬士基(Maersk)調整財測目標，還是認為，塞港、缺船、缺櫃一直無法解決，將造成運價居高不下，2021年高運價已經是無法改變的情況，長榮全球第6大、陽明全球第9大，兩家業者今年獲利也出現想像空間，持續看好兩檔個股，也喊出買進長榮、陽明，股價上看137元及144元。