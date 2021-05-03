資金轉向傳統 國巨等被動元件股盤中股價寫波段新低

今年以來被動元件市況就持續傳出正面的消息，不過，台股指數前波衝高之後，市場資金由電子轉向航運、鋼鐵等傳統股，由非電子股領軍台股再創歷史新高，使得被動元件股在產業後市看好下，包括國巨（2327）、華新科（2492）等股走弱，今（3）日在台股指數重挫逾200點之下，國巨、華新科、凱美（2375）及大毅（2478）等多檔被動元件股寫下波段新低。

消費性電子、車用、5G及工業等需求從去年第4季一路好到今年，被動元件廠第1季營運也因終端需求強勁淡季不淡，市場持續傳出，由於市場需求強勁，下半年被動元件報價仍有望持續調漲的消息，整體而言，今年以來被動元件市場無論是需求面還是價格走勢，都明顯偏向正面。

不過，被動元件股在先前拉出一波漲勢之後，近一個月以來，台股市場資金由電子股轉向傳統股，其中，航運股及鋼鐵股更是資金轉進的主要方向，原本台股市場資金比重上，電子股一向佔比約在7至8成水準，但近期已趨於電子股及非電子股各佔5成的情況，在資金抽離的壓力下，近期被動元件股股價走緩，今日台股指數一度重挫逾250點，更使得多檔被動元件指標股出現重挫。

其中，國巨今日股價低點來到529元，股價寫下近4個月新低；華新科早盤股價低點來到230元，也是近3個月新低；凱美今日盤中股價下跌約7%，低點來到115元，也是近1個多月新低，另外，大毅今日盤中低點來到74元，股價更是寫下今年以來，即近5個月新低。