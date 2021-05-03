富邦證券取得美國QI資格 錢進美國更便利

富邦證券於4月9日取得美國國稅局合格中間機構 ( Qualified Intermediary，簡稱QI )資格，凡投資人透過富邦證券複委託交易美國股票、特別股或債券ETF，只要是美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳30％稅款，並追溯自2021年1月1日起適用；同時，僅有中華民國稅籍之個人或法人則可免填W-8BEN/W-8BEN-E聲明書，將有助於提升投資人的投資效率，投資美國市場將更具便利性。

根據美國稅法，投資人在台投資美股，需依最高稅率 30%「預扣」所得稅額，投資人再向國家稅務局申請退稅，退稅過程的時間及費用都增加投資人成本及困擾。而富邦證券多年來一直秉持著服務客戶的精神，客戶之配息若符合自動退稅的項目，會協助投資人取得退稅款項，今年起取得QI資格，則更能簡化複委託開戶流程，滿足投資人多元理財需求。

富邦證券致力於建立便利的平台、免除稅務困擾、降低投資成本，在全球多元資產配置的趨勢下，提供投資人豐富的市場資訊，包括全球七大主要股票市場(美、中、港、日、新、英及德)，只要透過手機就可輕鬆投資海外股市，讓投資者可以隨時隨地參與全球主要股市脈動。

由於國內複委託海外股票交易持續熱絡，富邦證券特於4月15日~7月15日推出「當沖美港股，限時超激省」活動，對於美港股於日內完成沖銷的電子交易客戶(限自然人(個人戶)及投資公司)，推出手續費0.1%(買賣分開計算)，且最低手收1USD或者10HKD/10RMB起(買賣分開計算)的優惠活動。所謂當日沖銷指就同一標的當日完成買進後反向賣出，或者原有庫存先賣出後當日反向買進。

除此之外，還有新戶進場禮，凡是活動期間內開通富邦證券複委託服務之新戶，或近一年未曾以電子或人工下單海外股票或海外ETF客戶，於活動期間內成交一筆海外股票或海外ETF，免抽獎即贈7-ELEVEN商品卡100元(限量2,000份)，每一ID限領一次。相關優惠及贈品活動條件請參富邦證券官網說明。