美股下跌加國內疫情干擾 台積電和聯發科早盤股價下挫

受到美國科技股大跌和國內疫情雙重影響，台股兩大市值王台積電（2330）和聯發科（2454）今（3）日一開盤股價雙雙重挫，聯發科跌幅甚至一度逼近9%。

雖然聯發科預期第2季營收將季成長一成，但全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）預估本季營收將會低於上季，造成手機市場蒙上陰影，上週五美股再現跌勢，尤以和台股連動度最高的費城半導體指數最明顯，終場重挫2.92%，蘋果概念股成為重災區。

台股兩大市值王都屬於半導體族群，今日一開盤同樣湧現賣壓，市值王台積電失手600元大關，目前跌幅超過1%，上週五攻上漲跌價的聯發科跌勢相對明顯，早盤跌幅一度逼近9%，最低跌至1080元，市值蒸發超過1,500億元，但仍未改變台股市值第二名的位置。

從展望來看，台積電受到大客戶蘋果拉貨力道放緩影響，第2季營收將介於129-132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5% ，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

聯發科受惠缺貨干擾低於高通，本季四大產品線需求同步成長，第2季營收將成長10%至18%，毛利率趨勢向上，該公司因此調高全年度營收成長幅度至四成以上。

雖然高通本季出貨放緩，印度疫情也相當嚴重，難免讓市場憂慮是否干擾智慧型手機的動能。供應鏈認為，印度疫情存在已久，雖然影響實體銷售，但早有部分改至線上銷售，目前並沒有看到特別的改變。

加上多數地區都在缺貨中，估應鏈認為，即使後續印度需求放緩，廠商出貨可以移轉至其他地方，暫時看不到太大的改變。