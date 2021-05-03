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台股跌61點 開在17,505點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

美股期貨、韓股走揚，台指期跌幅收斂，台股今（3）日開盤下跌61點，開在17,505點，跌破5日均線，台積電（2330）跌破600元大關、聯發科（2454）回測5日均線、傳產及金融類股表現強勢，長榮（2603）續揚再創波段新高、富邦金（2881）大漲逾9%。

連假期間美股呈現區間整理，四大指數收盤跌多漲少。受惠財報表現強勁，在臉書、蘋果等科技巨頭的帶動下，標普500與那斯達克指數一度創下歷史新高。不過歐元區GDP依舊衰退，且印度疫情未見緩解，使全球經濟復甦預期受到打壓，而壓抑四大指數累計僅道瓊小幅上漲。

累計四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲54.4點，或0.16%，收在33874點；標普500指數下跌2.01點，或0.04%，收在4181.17點；Nasdaq指數下跌88.35點，或0.62%，收在13962.6點；費半指數下跌69.4點，或2.18%，收在3108.99點。

台新投顧指出，上周四台股盤中指數再改寫新高17,709點，電子股密集法說會，將使得資金回流，留意已漲高的傳產股回檔風險攀升，電子股回神有助指數邁向18,000點。類股方面，可留意：Tesla台灣零組件供應鏈、驅動IC廠、瓶用聚酯等。

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