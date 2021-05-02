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台股月線連六紅 投信：多頭格局不變

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股上周周線和月線繳出連6紅的成績，投信業者指出，目前台股均線多頭格局不變，預期今年台股全年企業獲利仍具雙位數的成長動能，並於上半年達到高峰，若以企業獲利衡量台股上漲空間，台股今年上攻動能可望持續。

台股上周四（4月29日）多頭銳不可擋，加權指數再度刷新歷史紀錄，盤中一度觸及1萬7709點，終場收在平盤1萬7566點，小跌0.87點，但周線與月線雙雙繳出連6紅的成績。根據統計，台股周線上漲266點，大漲1.54%，月線大漲1135點、漲幅6.91%，帶動台股成為全球主要股市中，今年迄今表現最強的市場，今年來漲幅高達19.24%。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上周三大法人中，外資與自營商站在買方，自營商回補46.26億元，外資大舉回補187.98億元，金額為近4周最大，顯示外資在權重調節之後，看好台股後市展望，再度積極回補台股，僅投信法人賣超52.83億元，三大法人合計買超181.12億元。

葉獻文表示，近期除了傳產股強勢，科技類股也在財報數據樂觀等利多帶動下，出現傳產電子齊揚的盛況，反映淡季不淡，特別是IC設計大廠近期在法說會上，公布首季不論營收、獲利都較預期來的強勁，展望今年全年營收增幅更高達40%，帶動股價亮眼表現，有助於電子股整體投資氣氛。

葉獻文指出，國際半導體協會（SEMI）公布3月北美半導體設備製造商的出口金額32.7億美元，不僅年增幅超過47%，金額更改寫歷史新高，對應全球半導體龍頭廠商，不論在資本支出、後市展望等，都明顯優於市場預期。

葉獻文分析，基於全球經濟回升將活絡各國貿易活動，體質健全且具高出口競爭力的台灣產業獲利能力，將透過時機優勢再創高峰，目前台股均線多頭格局不變，預期今年台股全年企業獲利仍具雙位數的成長動能，並於上半年達到高峰，若以企業獲利衡量台股上漲空間，台股今年上攻動能持續，建議投資人透過定期定額台股基金，參與電子傳產共襄盛舉的台股多頭行情。

台股 半導體

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