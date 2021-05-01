全年拚賺一股本 獲利衝鋒股先買先贏

新冠肺炎疫苗陸續施打，全球景氣復甦可期，加上缺貨、漲價效應，法人持續上修今年全體上市櫃公司獲利預估數字，最新統計顯示，全年可望大賺逾一個股本的公司將進一步擴增至149家，再創歷年最佳成績。

以近十年來看，2014年以前每股純益（EPS）逾10元的上市櫃公司，僅有30至40多家，但隨高獲利公司陸續掛牌，以及個別企業競爭力提升，2015年突破50家，達58家，2016年至2019年依次為56家、69家、80家、81家。

雖然2020年新冠肺炎疫情爆發，還有美中科技戰等因素干擾，但受惠於5G、AI、宅經濟等需求大幅擴增，上市櫃公司稅後純益逆勢成長21.9%，以2.46兆元締新猷，全年大賺逾一個股本的公司更達114家，為史上新里程碑。

展望今年，隨全球經濟陸續解封，終端強力回補庫存帶動半導體、面板、航運、鋼鐵、造紙等漲聲連連，電子、傳產可望雨露均霑，法人陸續調高上市櫃公司獲利年增率，由年初的15%至20%，最高可能達40%，衝高至3兆元以上，持續改寫最高紀錄。

在產業訊息或法說會頻頻釋出樂觀訊息下，法人上修今年個別公司獲利，統計至昨（1）日止，預估全年EPS可逾10元的公司將大幅跳增至149家，成長率高達三成。

其中，包括貨櫃三雄、南帝、台達電、力旺、杰力、鈺太、天鈺、智邦、研華，都首度可望賺上一個股本，至於微星、臻鼎-KY、復盛應用、上緯投控、上銀、聚陽等則是重返榮耀。

根據法人預估，今年EPS王仍由股王大立光蟬聯寶座，共賺進逾18個股本，較去年略增2%，為史上第三高水準，僅次於2019年的210.7元、2017年的193.6元，可望連續第八年EPS超過100元。

遊戲股王鈊象因宅經濟商機持續發酵，法人估今年EPS可達66.2元，年增36.8%，由去年老三躋身第二；國內IC設計龍頭聯發科在5G等各產品線發威下，估計全年EPS將大幅成長118.1%，達56.7元水準，遠遠超越2009年的34元。