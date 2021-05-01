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買這六檔 息收打敗百萬定存
金控股股息全都露，以4月29日收盤價計算現金股息殖利率，有多達六檔金控股現金股息殖利率高於4.6%，以其股價、股息換算，大約20萬元左右買到這六檔金控股，收取的股息就有接近1萬元，高於定存100萬元1年期的利息收入。
根據資料，這六檔現金股息殖利率超過4.6%的金控股，依殖利率高低分別為永豐金5.26%、兆豐金4.84%、國泰金4.78%、富邦金4.67%、元大金4.62%、中信金4.61%。這六檔金控股配發的每股現金股息各有高低，最高富邦金每股現金股息3元，最低永豐金每股現金股息0.7元，但如以總股息收入要達到約1萬元上下反推，小資族、存股族大概投資20萬元買股就可以達到。
反觀定存，以台銀牌告1年期定存利率在0.75%~0.84%估算，拿100萬元定存1年期，利息還比較少。此外，這六檔高殖利率金控股中，唯一有搭配股票股利的富邦金，每股配發1元股票股利，如此則花約近20萬元投資富邦金，除了有9,000元現金股息，還有300股的股子股孫，市價換算價值1.9萬多元。
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