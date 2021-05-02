食材成本增… 餐飲業不敢轉嫁

餐飲股今年首季營運雖表現亮眼，但原物料大漲，餐飲業同樣面對食材成本增加壓力，相較各行各業將漲價成本轉嫁到下游客戶，餐飲業面對的是消費者，轉嫁成本難度高，加上餐飲市場競爭激烈，誰都不敢輕易喊漲，就怕消費者琵琶別抱。

即便台灣餐飲集團透過大宗採購提高議價能力，還不是每個業者都感受到成本上漲壓力，但大陸市場已透露出警訊。法人表示，以大陸最知名的火鍋海底撈為例，剛公布2020年淨利潤比上年下滑86.8%，雖然主要是受匯率和疫情影響，但原物料價格飛漲也是因素之一。

根據聯合國糧農組織最新報告顯示，截至今年3月，全球食品價格已連十個月上漲，達到近七年最高水平。其中植物油漲幅最大，大陸部分地區漲幅甚至超過30%，乳製品和肉類價格也上漲，但餐飲業者不敢漲價，選擇壓縮利潤空間。

近期漲價題材熱炒讓食品股股價香噴噴，餐飲業者苦笑說，「食品股香噴噴，餐飲股就該提著腦袋了」食品、食材成本上漲，目前最有感的是台灣豬肉，火鍋料也傳漲價，許多食品加工業者蠢蠢欲動。

雖然餐飲業也有漲價壓力，但沒有業者敢開第一槍。餐飲業者表示，消費者對漲價觀感差，所以目前大家都還在努力吸收成本。