食材成本增… 餐飲業不敢轉嫁
餐飲股今年首季營運雖表現亮眼，但原物料大漲，餐飲業同樣面對食材成本增加壓力，相較各行各業將漲價成本轉嫁到下游客戶，餐飲業面對的是消費者，轉嫁成本難度高，加上餐飲市場競爭激烈，誰都不敢輕易喊漲，就怕消費者琵琶別抱。
即便台灣餐飲集團透過大宗採購提高議價能力，還不是每個業者都感受到成本上漲壓力，但大陸市場已透露出警訊。法人表示，以大陸最知名的火鍋海底撈為例，剛公布2020年淨利潤比上年下滑86.8%，雖然主要是受匯率和疫情影響，但原物料價格飛漲也是因素之一。
根據聯合國糧農組織最新報告顯示，截至今年3月，全球食品價格已連十個月上漲，達到近七年最高水平。其中植物油漲幅最大，大陸部分地區漲幅甚至超過30%，乳製品和肉類價格也上漲，但餐飲業者不敢漲價，選擇壓縮利潤空間。
近期漲價題材熱炒讓食品股股價香噴噴，餐飲業者苦笑說，「食品股香噴噴，餐飲股就該提著腦袋了」食品、食材成本上漲，目前最有感的是台灣豬肉，火鍋料也傳漲價，許多食品加工業者蠢蠢欲動。
雖然餐飲業也有漲價壓力，但沒有業者敢開第一槍。餐飲業者表示，消費者對漲價觀感差，所以目前大家都還在努力吸收成本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言