餐飲業 首季獲利飄香

國境封鎖，龐大消費力留在台灣，餐飲股第1季財報表現可期。法人表示，餐飲業首季受惠小型尾牙、春酒等訂席帶動，加上防疫有成，內需表現熱絡，預期即將出爐的財報將有亮麗表現。其中瓦城首季每股純益可望有4元以上水準，豆府、漢來每股純益估超過2元，王品也可望在2元上下。

瓦城首季營收創歷史同期新高，法人表示，瓦城受惠台灣疫情控制佳，國內消費復甦，加上去年基期低，第1季同店營收成長7%，且瓦城中國門店已在去年調整完成，在兩岸皆好過去年同期帶動之下，估首季每股純益將回到疫情前水準來到4元以上，較去年同期倍數成長。

豆府首季營收同樣是歷史同期新高，主要是持續展店，加上國內疫情控制良好，提高消費者外出用餐聚會頻率。法人表示，豆府去年在疫情下，營收和獲利都衝出歷史新高，今年持續優化既有品牌，提出新菜單和新餐飲型態，可望鞏固獲利結構，預估單季每股純益逾2元。

漢來美食第1季營收為歷史次高，雖未回到疫情前水準，但首季每股純益可望重新站回2元之上。法人表示，台股高漲，帶動消費熱絡，高檔餐飲門庭若市，漢來美食旗下名人坊等業績亮眼，首季獲利不僅優於去年同期，亦優於上一季表現。

王品營收表現威猛，首季營收創下歷史新高，甚至打破過去營運高峰在第3季、暑假的紀錄。主要是除了台灣疫情穩定，挹注餐飲成長力道，大陸疫情同樣趨緩，消費觸底反彈、餐飲需求暢旺，王品大陸品牌轉型也展現成效。

法人表示，王品首季每股盈餘可望有2元上下，超越疫情前表現，王品今年兩岸餐飲企圖心十足，除預計在兩岸推出五個新品牌，今年全台預計展店40家，總店數上看330家，創歷年最大規模。