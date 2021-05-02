股海自由行／短線不致泡沫化 可偏多操作

時序進入第2季，基本面特別是企業經營成績單成了股市最佳支撐。以美股而言，市場普遍預期，S&P 500成分股公布的第1季整體每股盈餘可望較去年同期增加35%，這是近十年來最大的單季成長幅度，由於已公布有超過八成公司數據超乎此一數字，最後結果將更出色。

美國如此，世界各地也不例外。台灣的上市櫃公司公布的第1季財報平均將有兩位數以上的成長，從早先的台積電，到近期的聯發科、台塑化、瑞儀等，獲利及展望都較原先預期為佳，也反映在股價表現。

然而，面對一再走高的市場，投資者心中多少總有疑慮，美國聯準會（Fed）召開決定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC），一如市場預期維持近乎零利率與購債計畫，主席鮑爾強調經濟在加速發展也淡化通膨風險，也承認「在資本市場上確實看到了一些泡沫」，美股應聲翻黑。

這代表Fed等官員已然注意到風險，只是還不需要出手，重要的是，市場也不是沒有警戒心，也讓行情不至於立即反轉。

台股是否也有泡沫？前人常道：「藍燈買股票，紅燈賣股票」，此刻是否為高峰，可參考歷史經驗。

首先，國發會公布3月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，燈號亮出第二個紅燈，領先指標不含趨勢指數為105.35，較上月上升0.12%，國內經濟熱度可望持續應是無庸置疑。

證諸過去20年，景氣對策燈號在2004年5月曾出現紅燈，主因在於2003年有SARS流竄，在基期低和央行為因應先前的網路泡沫、911事件一路降息資金寬鬆，該次台灣加權指數是在2003年4月跌到4,044點，後走高到2004年3月見到7,135點的高峰。

其次，2010年1、2、3、4、7、8月都曾出現紅燈，背景是2008年爆發金融海嘯衝擊2009年的經濟，Fed為首的央行降息還祭出貨幣寬鬆（QE），同樣是低基期與資金鬆，台灣加權指數在2008年11月曾跌到3,955點展開多頭，至2011年2月來到9,220點才進入修正。

由上述可知，「紅燈」並非出場的必要條件，2004年股市較紅燈早兩個月達到最高點，2010年則是一年出現六次紅燈，股市走高到隔年的9,220點結束該次多頭。

今年也是因為2020年疫情造成低基期以及資金潮，連續紅燈環境類似金融海嘯後，推估股市不至於立刻泡沫化，然而，短期上市加上櫃爆出逾7,000億元天量，當日沖銷交易總成交股數達三成，技術面和籌碼面需要沉澱，須謹慎中間修正的風險。

操作策略仍是偏多，持股降為中水位，以避免中期回檔侵蝕利潤。核心部位如低波高殖利率的ETF仍可續抱，科技股仍是主軸，消費電子大廠蘋果，財報超乎市場預期，其首款藍牙物品追蹤器AirTags備受注目，日月光集團將可望沾光，而其高階鏡頭與頭戴顯示器將帶動光學鏡頭需求，大立光可望否極泰來。

美國4月消費者信心指數躍升，創去年疫情後的最高點，除了科技產品外，運動休閒服飾、鞋類需求激增，儒鴻、聚陽、鈺齊-KY、寶成、豐泰等可追蹤；各地汽車銷售逐漸恢復到2019年的水準，英利-KY子公司在A股掛牌大漲，裕隆集團認列自主品牌事業相關損失已近尾聲，獲利將好轉，仍低於淨值低檔有限。（作者是資深證券分析師）