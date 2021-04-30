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台股驚驚漲 挑戰萬八

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股在傳產、金融接棒演出下，行情一路看回不回，連七個月上漲，並將歷史高點推進至17,709點，五大名師看好5月可望驚驚漲向「萬八」靠攏，法說、財報、MSCI明晟權重半年度調整為三大重頭戲。

台股4月強漲1,135點或6.9%、累計今年來上漲19.2%，在全球股市表現名列前茅。展望5月走勢，往年多少有繳稅賣壓、業績五窮六絕，或是逢美股傳統的「5月賣股走人（Sell in May and Go Away）」等隱憂，但群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、兆豐國際投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生、日盛投顧總經理鍾國忠等五大名師都看好台股將維持驚驚漲格局。

蔡明彥指出，台股5月大漲機會小，但市場資金動能強勁，緩解繳稅賣壓，在量能未失控前，不必預設立場，特殊題材個股表現空間相對較大。

黎方國分析，美推出新基建方案刺激經濟，且台股傳產、金融等族群接力演出，短中長期均線呈現多頭排列，17,000點關卡支撐強勁，考量企業財報優異，類股健康輪動，指數可望震盪盤堅，「大跌大買、小跌小買、不跌照買」 。

李秀利認為，5月法說、季報、MSCI明晟調整權重將是三大重頭戲，只要漲價、缺貨利多不斷，不必擔心五窮六絕，但要留意財報利多出盡。

儲祥生表示，台股目前呈現高檔震盪，加上美元指數、美債殖利率回軟，有利外資持續回補台股，配合內資積極進場，盤面持續良性輪動。

鍾國忠統計，去年至今，台股4月、7月、11月、12月都有千點行情，但接下來多呈現漲多休息或小漲格局，如果月線17,100點不破，配合成交量溫和放大，有機會挑戰萬八。

台股 財報 明晟

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