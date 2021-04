台股驚驚漲 挑戰萬八

台股在傳產、金融接棒演出下,行情一路看回不回,連七個月上漲,並將歷史高點推進至17,709點,五大名師看好5月可望驚驚漲向「萬八」靠攏,法說、財報、MSCI明晟權重半年度調整為三大重頭戲。

台股4月強漲1,135點或6.9%、累計今年來上漲19.2%,在全球股市表現名列前茅。展望5月走勢,往年多少有繳稅賣壓、業績五窮六絕,或是逢美股傳統的「5月賣股走人(Sell in May and Go Away)」等隱憂,但群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、兆豐國際投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生、日盛投顧總經理鍾國忠等五大名師都看好台股將維持驚驚漲格局。

蔡明彥指出,台股5月大漲機會小,但市場資金動能強勁,緩解繳稅賣壓,在量能未失控前,不必預設立場,特殊題材個股表現空間相對較大。

黎方國分析,美推出新基建方案刺激經濟,且台股傳產、金融等族群接力演出,短中長期均線呈現多頭排列,17,000點關卡支撐強勁,考量企業財報優異,類股健康輪動,指數可望震盪盤堅,「大跌大買、小跌小買、不跌照買」 。

李秀利認為,5月法說、季報、MSCI明晟調整權重將是三大重頭戲,只要漲價、缺貨利多不斷,不必擔心五窮六絕,但要留意財報利多出盡。

儲祥生表示,台股目前呈現高檔震盪,加上美元指數、美債殖利率回軟,有利外資持續回補台股,配合內資積極進場,盤面持續良性輪動。

鍾國忠統計,去年至今,台股4月、7月、11月、12月都有千點行情,但接下來多呈現漲多休息或小漲格局,如果月線17,100點不破,配合成交量溫和放大,有機會挑戰萬八。