股海自由行／貨櫃、面板、驅動IC 後勁十足

今年以來股價表現最為強勢者莫過於貨櫃、鋼鐵、面板、驅動IC等擁有漲價利多的周期性類股。貨櫃、面板、驅動IC等族群迄今股價漲幅均超過一倍，鋼鐵類股超過五成，遠優於同期間台股近二成的報酬率。展望未來，這些周期性類股股價的續漲空間，我們認為關鍵在於這些次族群所憑藉的商品報價，是否因供需維持吃緊而繼續漲價，其次是評價是否已相當程度反映最樂觀的基本面。

去年新冠疫情爆發後造成原物料價格崩跌，最受矚目者為國際油價一度出現負40美元，拖累所有非鐵金屬與五大泛用樹脂等原物料相關報價全面重挫。但去年下半年起，伴隨遠距辦公與線上教學帶動NB與TV等電子產品需求大增，加上各國去年底疫情再起造成港口貨櫃操作人力銳減，嚴重塞港支撐貨櫃運價一日三市。

在美國總統拜登加速疫苗施打，準備擴大基礎建設後，刺激鐵礦砂與非鐵金屬等相關原物料報價持續調漲。其中遠東到美西的40呎貨櫃運價目前已來到5,000美元，較去年同期已大漲一倍，國內鋼鐵龍頭中鋼報價自去年第3季開始調漲，截至今年5月為止已連續11個月上漲。

到底這波原物料族群的復甦只是一般循環性的復甦，抑或邁向超級循環性復甦，甚或是結構性的復甦呢？我們初步認為本波原物料的復甦，應該是逼近超級循環性復甦與結構性復甦之間的機率為大，因為美中兩國本波的財政刺激政策力道，將超越2008-2010年當時水準，這對原物料需求面的改善將是非常顯著的。

其次，疫情過後帶動民眾報復性消費的預期下，市場最新共識是認為美國經濟將於今年第3季重回疫情前的趨勢成長線，遠優於原預期之2022年底，此種消費大眾集中式的需求更加劇產業短期的供需失衡。最後，各國因應氣候變遷而提出碳中和的長期目標，將限制鋼鐵、水泥、玻陶等碳排放相對嚴重產業長期新增產能的擴大，屬於供給面長期結構性的影響。

就各國本波推出的財政刺激力道而言，美國本次推出的財政刺激金額占本身經濟規模高達20%以上，遠高於2008-2010年當時約5%的比重；中國大陸本次的刺激規模則占本身經濟規模5%以上，亦高於2008-2010年當期的1%。

展望未來，根據全球貨櫃龍頭馬士基目前最新看法，全球貨運需求暴增與塞港所造成供應鏈瓶頸的特殊情勢，將會延續至今年第4季，相較一個月前長榮海運預估之第3季，其看法更為樂觀，推升貨運報價將於下半年維持上漲循環不變，有利市場持續上修貨櫃族群的獲利預期。中國大陸日前修訂「鋼鐵行業產能置換實施辦法」，並要求煉鋼重鎮嚴格執行減排與限產措施，以中國鋼鐵產能占全球近一半的地位，若未來能有效執行減產，長期對鋼鐵產業將屬結構性的利多。

另外，科技股的面板與驅動IC則是今年股價表現最為強勢的亮點，主因數位經濟帶動NB報復性需求所致。依據我們對供應鏈的調查，全球NB出貨量於2020年受惠疫情已較前一年大幅增長28%，預估2021年出貨量仍可再度增長15%，並相較今年初預估的10%增長，意味NB需求持續優於預期，而這也連帶推升面板與驅動IC的需求。

惟面板產業也在新增產能有限下，帶動產業自去年6月即開始供不應求並開始調漲報價，截至今年4月為止已連續11個月維持漲價態勢，我們預期本波面板報價於今年第3季之前仍將維持漲勢。驅動IC產業則受惠8吋晶圓代工新增產能有限且車用產品排擠產能的雙重效應下，其報價已自去年第4季開始逐季調漲，我們預估今年第3季之前仍將維持漲勢不變。

展望未來，由於貨櫃、鋼鐵、面板、驅動IC等周期性類股所依恃的產業報價，至少於今年第3季之前仍將維持漲勢，支撐市場繼續上修獲利預估，有利股價維持強勢表現，除非未來見到報價觸頂反轉。

（作者是凱基投顧董事長）