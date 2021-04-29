台股飆漲 壽險持有台股市值突破2兆元

台股今年來連連飆漲，壽險股不僅回補持股，手上持股市值也水漲船高。據保險局今（29）日公布最新數值，截至3月底止，壽險業投資台股總市值首度突破2兆元大關，達2兆626億元，創下歷史新高。同時占壽險業可運用資金的比重達到7.16％，亦創近六年來的新高紀錄。

據保險局今日最新公布3月底壽險業持有台股市值達2兆626億元，較2月大增1,054億元，且占壽險業資金比重達7.16％，亦是69個月的新高。

以台股4月指數續漲至突破萬七紀錄，壽險業4月持有台股市值將有望續創新高紀錄，持股市值更要挑戰2.2兆元以上。

不過台股加權指數3月較2月底上漲487點，漲幅達到3%，若以2月的持股市值同比自然增長，應該亦有2兆159億元的水準，業者評估，有業者表示因壽險業手上持股多為優質股，股價漲幅容易優於大盤，因此3月雖有回補，買盤依舊保守，業者評估應該有加碼約300～400億元左右。

除了國內股票外，壽險業3月投資國外股票市值亦達新台幣7,104億元，金額同樣創下歷史新高，占可運用資金比重達2.47％，但美股3月漲幅逾6％，壽險業其實應有減碼美股，減少規模約300億元左右，同樣是逢高檔就落袋為安的操作手法，並藉此實現獲利美化帳面。

另外，在其他資金運用上，3月國際板債增加505億元相對較多，應該是利用首季國際板債來台發行檔數較多，去化手上資金增加固定收益表現。債券ETF方面，亦增加了384億元的部位，應該是藉債市今年有回檔之際，運用ETF回補海外債券部位，並減少匯率震盪風險。此外國外現金部位亦減碼700億元，不動產方面則維持相當水位。