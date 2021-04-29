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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

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陽明股價超車長榮 誰是真正「航海王」？

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
「航海王」爭霸戰啟動，陽明今天終場收盤股價79.8元，超車國內貨櫃航運一哥長榮的79元，創下歷史罕見。記者侯永全／攝影
「航海王」爭霸戰啟動，陽明今天終場收盤股價79.8元，超車國內貨櫃航運一哥長榮的79元，創下歷史罕見。記者侯永全／攝影

全球貨櫃海運景氣大好，「航海王」爭霸戰啟動，陽明（2609）今天終場收盤股價79.8元，超車國內貨櫃航運一哥長榮（2603）的79元，創下歷史罕見。

論船隊規模，長榮目前擁有約156艘全貨櫃輪，陽明則是89艘，長榮勝出；另外以國際貨櫃航運商的運力排行榜來看，長榮以5.3%的市占率排名全球第七，也遙遙領先陽明的市占率2.6%、及世界排行第九。

如果以營運數字來看，長榮去年營收2,070億元，遠高出陽明的1,512億元；長榮去年稅後純益243.64億元，更足足是陽明119.77億元的兩倍，長榮榮登國內「航海王」實至名歸。

但規模小有規模小的好處，陽明因為先前幾年虧損累累，公司頻頻減資，根據公開資訊觀測站的資料，陽明目前最新資本額為316.76億元，比起長榮股本522.15億元輕盈許多，面對這波全球航運景氣大翻轉，陽明反而有機會跑得更快。

陽明先前已經公告，元月自結稅後純益74.8億元，較去年同期大幅成長將近30倍，展現出超強爆發力，換算單月每股獲利高達2.32元，法人估算陽明今年第1季每股獲利至少5元起跳。長榮還沒有公布今年的獲利自結數，不過法人同樣預估長榮第1季每股賺5元跑不掉。在每股獲利相當的情況下，長榮與陽明股價開始進入纏鬥，今天陽明股價超越長榮可能只是剛開始。

以三大法人籌碼來看，觀察最近五個交易日，本土投信大力加碼陽明37,595張，手筆遠大於買進長榮6,579張；不過自營商則是押寶長榮12,380張，高於陽明的448張。外資最近一周對於貨櫃航運雙雄都站在賣方進行調節，分別賣超長榮、陽明36,110張和25,423張。

由於三大法人各有偏好，在股市大多頭中為了追逐績效，長榮與陽明後續股價誰勝誰負仍難料，倒是隨著整體貨櫃航運景氣進入歷史罕見、甚至首見的超級大榮景，不管誰股價勝出，全部都是大贏家！

長榮 陽明

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