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台股首見「十千金」卻收跌0.87點 三大法人賣超79.19億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（29）日開高震盪，早盤一度衝達17,709.23點，再創歷史新高，聯發科（2454）漲停鎖死成盤面上多頭指標，且新添一檔千金股力旺，「十千金」首度出現，不過，在晶圓雙雄、金融股走弱下，大盤指數翻黑，終場以17,566.66點作收，下跌0.87點，成交量5,408.22億元；三大法人賣超79.19億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超63億元，投信賣超18.55億元，自營商買超（合計）2.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.97億元，自營商（避險）買超10.34億元。

台股今日以17,646.93點開出，盤中一度再創歷史新高，聯發科領軍高價股走高，傳產股部分，以鋼鐵股漲幅領先，玻陶股、運輸股也收紅，但在權值股台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）下跌下，指數翻黑，終場收在17,566.66點，周線上漲266.39點，漲幅1.54%，月線上漲1,135.53點，漲幅6.91%。

自營商 台股

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