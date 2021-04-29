台股首見「十千金」卻收跌0.87點 三大法人賣超79.19億

近期，投資人可能會覺得很驚喜，本來印象中的牛皮股，例如中鋼（2002）、台泥（1101），因為盤子大股性向來總是雷打不動，怎麼突然像沖天炮一樣連續飆高？其實，不講不知道，一講嚇一跳，推動這些牛皮股噴出的，正是因為碳權與碳交易。在這題材下，陸股的鋼鐵股也是全面創高。

2021-04-29 15:22