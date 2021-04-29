台股開高走低 小跌0.87點收17,566點

台股今（29）日呈現開高走低，收盤價沒有再創新高，終場小幅下跌0.87點，收在17,566.66點，為第四高點，而成交量達5,408.22億元，為第二大量。周線大漲266.39點、月線大漲1,135.53點，月連七紅。

美股期貨盤走揚，亞洲主要股市走高，激勵台股早盤一度大漲142點，來到17,709點，盤中漲幅收斂，然今日聯發科（2454）強勢表態，開盤隨即登上漲停價位，帶動高價股走揚，力旺登上1,000元大關，盤面首見十千金，也挹注櫃買。此外，中鴻（2014）、燁輝（2023）、凌陽（2401）、智原（3035）等也攻上漲停，盤面表現活潑。

另外，中小型股今日也開啟補漲，環球晶（6488）、宏捷科（8086）、群聯（8299）、譜瑞-KY（4966）走高，帶動櫃買指數創下波段新高，上漲1.31點，收在215.08點。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，今日台股開高走低屬正常現象，主要反映兩大原因：連續假期來臨、大盤日KD指標來到90之上。不過，今日櫃買市場同步走高，盤中創下波段新高，加上聯發科亮燈漲停，帶動高價股動起來，加上盤面交投熱絡，預期台股後續維持高檔震盪的走勢。